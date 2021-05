„Miteinander statt Polarisierung“: Der offene Brief der Miesbacher Stadtratsmitglieder im Wortlaut

Auf dem Miesbacher Rathausplatz kamen Mitte April an die 200 Menschen zusammen, um die Testpflicht an Schulen anzuprangern.

CORONA - Statement gegen Verschwörungsmythen und Fake News

Bürgermeister Gerhard Braunmiller und 19 Stadtratsmitglieder von CSU, SPD, FDP und Grünen haben einen offenen Brief verfasst, in dem sie sich gegen das Schüren von Ängsten und Zweifeln positionieren. Hier der Brief im Wortlaut:

Gemeinsam durch die Pandemie. Sorgen und Ängste ernst nehmen Wir in Miesbach sind alle füreinander da. Nur mit gemeinsamer Achtung und Wertschätzung kommen wir weiter.

Stellungnahme der Fraktionen der CSU, SPD, Grünen und FDP des Miesbacher Stadtrats und des ersten Bürgermeisters:

Corona zehrt an den Nerven und stellt eine enorme Belastungsprobe für alle dar: Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, Senioren, Pflegepersonal, Künstler, Geschäftsleute und viele mehr. Wir leiden alle auf unterschiedliche Weise unter den Bedingungen der Pandemie und den vorgegebenen Maßnahmen.

Selbstverständlich sollen und dürfen die Maßnahmen zur Bekämpfung durch die Politik kritisch hinterfragt werden. Leider werden dabei aber manchmal auch bewusst Ängste, Zweifel, Unsicherheit und Misstrauen geschürt. Diese Fake News und Verschwörungsmythen vermehren sich rasend schnell über Internet und Social Media.

Fundiertes Wissen sollte ausschließlich über Universitäten, anerkannte Fachkreise und renommierte Medien bezogen werden, nicht über ungesicherte Quellen aus dem Internet. Wer mit groben Falschinformationen unsere Miesbacher Bürger verunsichert, stellt sich gegen unsere Gemeinschaft und ihr Bemühen die Pandemie zu bewältigen. Er stellt sich gegen unsere gemeinsame Grundordnung.

Wir fordern deshalb die Bürger und Organisationen, die Fake News verbreiten, auf, unsere Bevölkerung nicht weiter zu verunsichern. Sie gefährden mit falschen Empfehlungen, wie der Ablehnung von Maskentragen und Testungen die Gesundheit unserer Mitmenschen und tragen dadurch zur weiteren Ausbreitung des Corona-Virus bei. Grundlage der gesamten Maßnahmen ist das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Schon viel zu viele Menschen sind an und mit Covid 19 verstorben - in Deutschland ca. 83.500 Menschen und weltweit über 3,2 Millionen.

Wir haben null Toleranz und kein Verständnis für Menschen, die mit Querdenker-Parolen die bestehende Angst und Unsicherheit mancher Bürger für Ihre politischen Zwecke polarisieren. Ebenso distanzieren wir uns davon, dass einzelne Bundestags- oder Landtagsabgeordnete bei der Beschaffung von Masken große Provisionen einstreichen. Das ist moralisch verwerflich.

Lassen Sie uns im direkten oder virtuellen Gespräch konstruktiv an Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung zusammenwirken und hören wir auf über das Bestehen der Krankheit zu streiten. Nur unser solidarisches Handeln hilft den Bürgerinnen und Bürgern Miesbachs. Wir haben als Gemeinschaft die Pflicht den Schwächsten, die an Corona schwer erkranken, zu helfen und sie zu schützen. Viele leiden unter gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der Krise, sie benötigen unsere Unterstützung. Das Bestreiten der Existenz der Pandemie und die Verbreitung hetzerischer Fake News lähmen das Bemühen, mit ihr fertig zu werden und fordern mehr Kranke und Opfer.

Lassen Sie uns in diesem Sinne zusammenstehen. Wir in Miesbach sind alle füreinander da. Nur mit solidarischer Wertschätzung kommen wir schneller aus der Corona-Krise.

