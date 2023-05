Mitfahr-App kommt auch im Kreis Miesbach

Individualverkehr reduzieren: Ab sofort können sich interessierte Unternehmen bei den Verantwortlichen der REO, Projektmanagerin Patricia Karling, Regionalmanager Florian Brunner und Vorstand Alexander Schmid (v.l.), über die Mitfahr-App informieren. © REO

„Mitfahren im Oberland“, heißt eine App, die Fahrgemeinschaften generieren soll. Sie kommt auch im Kreis Miesbach. Betriebe können sich bald informieren.

Landkreis – Erst vor Kurzem wurde das Projekt im IHK-Forum vorgestellt (wir berichteten), schon bald soll es auch im Kreis Miesbach ausgerollt werden: die App MiO, Mitfahren im Oberland, über die Fahrgemeinschaften generiert werden können. Im Blick haben die Macher dabei insbesondere Fahrten zur Arbeit. Im Kreis Weilheim-Schongau ist die App bereits gestartet.

So funktioniert’s: Mitarbeiter der beteiligten Firmen können über die App angeben, welche Strecke sie fahren und ob sie eine Fahrgelegenheit anbieten oder suchen. In Echtzeit werden dann Übereinstimmungen generiert. In der ersten Phase ist ein geschlossenes System geplant. Es können nur Mitarbeiter der jeweiligen Firmen teilnehmen.

Nun startet im Kreis Miesbach der dreimonatige Onboarding-Prozess. Betreut wird das Projekt von der Regionalentwicklung Oberland (REO). Deren Geschäftsführer Alexander Schmid ist überzeugt vom Potenzial der App. „Es gibt so viele Pendler. Der Individualverkehr kann stark reduziert werden, wenn man diese Autos mit Insassen füllt“, wird er in einer Pressemitteilung der REO zitiert.

Interessierte Betriebe können sich bei einer von fünf je eineinhalbstündigen Online-Veranstaltungen informieren: Sie finden statt am Donnerstag, 25. Mai (9 Uhr), Mittwoch, 7. Juni (14.30 Uhr), Dienstag, 13. Juni (13 Uhr), Montag, 19. Juni (9 Uhr), und Dienstag, 20. Juni (8 Uhr). Anmeldung unter https://bit.ly/3LSR1xK. Fragen beantworten die REO-Projektmanager Patricia Karling und Florian Brunner unter z 0 80 25 /99 37 20.