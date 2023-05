Mitstreiter gesucht: Junger Parkinson-Patient will Wohngruppe für Leute mit Handicap aufbauen

Von: Dieter Dorby

Gemeinschaft und möglichst Selbstständigkeit: Diese Ziele will der jung an Parkinson erkrankte Max Huttner (M.) zusammen mit seinen Eltern Brigitte und Claus umsetzen. © Thomas Plettenberg

Vor zehn Jahren war Max Huttner einer der jüngsten Parkinson-Patienten in Deutschland - mit damals gerade mal 26 Jahren. Zehn Jahre später lebt er immer noch bei seinen Eltern, braucht deren Unterstützung. Doch wie lange können sie ihm noch helfen? Diese Idee soll ihm eine Basis geben.

Miesbach – Wenn Max Huttner in wenigen Tagen seinen 36. Geburtstag feiert, steuert er auf ein denkwürdiges Jubiläum zu. Denn mit 26 Jahren – also vor bald zehn Jahren – hat er die Diagnose bekommen, dass er an einer Ähnlichkeitsform von Parkinson leidet. Normalerweise tritt diese auch als Schüttellähmung bekannte Krankheit erst in einem Alter ab 50 Jahren auf. Huttner zählt aber zu der verschwindend geringen Gruppe von Menschen, die es bereits in sehr jungen Jahren trifft. Und das hat negative Folgen. Nicht nur mit Blick auf sein Leben, sondern auch auf seine Betreuung. Deshalb wollen er und seine Eltern versuchen, ein Wohnprojekt für junge und jung gebliebene Erwachsene mit Handicap auf die Beine zu stellen. Dazu suchen sie nun interessierte Mitstreiter.

Parkinson zeichnet sich durch ein Wechselspiel aus zwischen Über- und Unterbeweglichkeit – oder vereinfacht ausgedrückt: zwischen unkontrollierbarem Zappeln und einer Bewegungsstarre. Ein normales Leben ist damit nicht möglich. Max Huttner kann nicht arbeiten, darf nicht selbst mit dem Auto fahren. Sogar nachts ist nichts normal. „In der Nacht ist er unbeweglich. Max braucht dann Hilfe beim Umdrehen und um auf die Toilette zu gehen“, erklärt Vater Claus Huttner (65). Tagsüber kümmert sich Mutter Brigitte (63) um den Sohn, während ihr Mann in der Arbeit ist. Dafür ist sie mittlerweile in Rente gegangen. Nachts übernehmen externe Pfleger die Betreuung. Die Situation sei stabil, doch die Eltern quält eine Frage: Wie geht es mit Max weiter, wenn sie selbst sich nicht mehr um ihn kümmern können?

Seniorenheim als Alternative?

Denn gerade weil Max Huttners Fall so selten vorkommt, gibt es für Leute wie ihn keine passende Lösung. Der Ansatz des Systems lautet: Kann er nicht mehr zu Hause betreut werden, muss er in ein Seniorenheim ziehen – auch als Mittdreißiger. Eine Lösung, die für die Eltern eigentlich keine ist. Denn im Kopf ist ihr Sohn ja fit – nur körperlich braucht er Unterstützung.

Kommunikation ist wichtig

Zumal sich vor Kurzem zwei wesentliche Dinge im Leben ihres Sohnes ereignet haben. Max Huttner hat sich vor wenigen Monaten einer aufwendigen Gehirnoperation unterzogen. Dabei wurde ihm ein Stimulator in die Brust gesetzt, der Impulse in den Kopf sendet, um die Über- und Unterbeweglichkeit auszugleichen. Damit kann er durchschlafen und selbstständig essen und trinken – Dinge, die für gesunde Menschen normal sind. „Die OP“, sagen die Eltern, „hat vieles verbessert.“

Prägend war aber vor allem die anschließende Reha, bei der Max Huttner eingestellt wurde. In der Einrichtung waren viele Patienten, die ebenfalls in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt sind. „Viele haben Multiple Sklerose“, berichtet Mutter Brigitte. Und Max war auf einmal nicht mehr Außenseiter, sondern ein normales Mitglied der Gruppe. „Die Kommunikation mit den anderen hat mir sehr gut getan“, sagt Max Huttner selbst. Daheim in Miesbach sei das nicht so leicht, obwohl er auch hier Anschluss habe. „Aber der Kontakt ist anders.“

Gemeinsam den Traum vom selbstbestimmten Wohnen verwirklichen

Die Huttners haben nun ein großes Ziel: den Wohn(t)raum, wie sie ihn nennen. Sie wollen ein Wohnhaus initiieren, in dem Menschen mit hauptsächlich körperlicher Behinderung zusammen leben können. Kein Pflegeheim, sondern eine Wohngemeinschaft, die sich gegenseitig hilft und Unterstützung durch Pfleger und Betreuer bekommt. Dass so etwas funktionen kann, zeigt laut Brigitte Huttner ein Modell, das in Prien am Chiemsee erfolgreich umgesetzt wurde. „Der Initiator wäre auch bereit, uns beim Start zu unterstützen“, sagt sie.

Mitstreiter, Betroffene und Gleichgesinnte gesucht

Doch dazu suchen die Huttners Mitstreiter – Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation wie Max befinden und gemeinsam eine Lösung suchen wollen, und das gerne im Landkreis Miesbach. Wie genau das Projekt aussehen kann – ein Haus bauen oder mieten, es betreiben – und wie das zu finanzieren ist, müsse man gemeinsam entwickeln. Dass es solche Menschen gibt, davon ist Brigitte Huttner überzeugt: „Wenn man Einblick hat, weiß man, wie viele Menschen letztlich betroffen sind – aus unterschiedlichsten Gründen.“

Für Max Huttner ist es nicht die erste große Herausforderung. Schon sein Schritt in die Öffentlichkeit 2016 war mutig, für ihn aber sehr befreiend. „Viele Menschen haben mich und mein Problem verstanden“, sagt er. Nun hofft er, dass es mit seinem Wohntraum ebenso gut läuft.

Kontaktaufnahme mit Max Huttner

Wer sich für dieses Projekt interessiert und mit Familie Huttner Kontakt aufnehmen will, schickt eine Mail an meinwohntraum@gmx.net.

ddy