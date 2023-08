Das 14. Jahrhundert erleben: Vollkontakt-Ritterkämpfe ein Highlight – Standortwechsel bewährt sich

Von: Joshua Eibl

Historische Tänze und selbst genähte Gewänder: Das Mittelalter machte im Waitzinger Park Halt. © THOMAS PLETTENBERG

„Jubeeel!“ – kaum ein Wort schallte so oft durch die Menge im Waitzinger Park. Drei Tage lang kreuzten die Ritter beim Mittelalterfest wieder die Schwerter.

Miesbach –„Jubel“ – artig vom Volk wiederholt – brandete zu verschiedenen Anlässen auf: ob für die prächtigen und fantasievollen Darbietungen, Kostüme oder Kämpfe.

Vom 4. bis 6. August erlebten zahlreiche Zuschauer Mittelalter satt. Nach der coronabedingten Durststrecke – 2019 fand das Fest zuletzt statt kehrten die Waldecker nach Miesbach zurück. Und die Lust nach der Auszeit war spürbar. „Wir hatten trotz des Wetters eine richtige Sogwirkung“, sagt Waldecker-Vorsitzender „Bruder“ Bernt Horeth. Auch die abendlichen Fackelumzüge und Feuershows konnten planmäßig stattfinden.

Ritterturnier: Schwert auf Schild beim Vollkontaktkampf

Speziell das Buhurtturnier um den Pokal von Miesbach am Samstag kam bei den Besuchern gut an. Rund 100 Schaulustige verteilten sich bei den hochklassigen Ritterkämpfen um die Arena. Schwert auf Schild, Axt auf Platte – zehn Teams aus Deutschland, Österreich, Tschechien und Frankreich rangen bei ihren Vollkontaktkämpfen um den Pokal. Dieser habe schon einen richtig hohen Stellenwert unter den Mannschaften. Beim Buhurt versuchen die Kämpfer sich durch verschiedenste Techniken zu Boden zu kriegen. Von Ringen, über Judo Würfe bis hin zu „ich schlag dich so lange, bis du dich freiwillig hinsetzt“ ist alles erlaubt. Wer mit drei Kontaktpunkten den Boden berührt, ist raus. „Das ist richtiger Kampfsport“, sagt Horeth. Gewonnen hat die begehrte Trophäe ein tschechisches Team.

Schenkten sich nichts: die Ritter beim Vollkontaktkampf. © Joshua Eibl

Standortwechsel bewährt sich: „Wie ein Dorf in der Stadt“

Auch der Standortwechsel vom Klostergelände hin zum Waitzinger Park habe sich bewährt. „Die Logistik war deutlich einfacher.“ Zudem war die Atmosphäre bei den Kämpfen deutlich authentischer. „Die verschiedenen Etagen bewirkten eine bessere Sicht auf die Kämpfe und es fühlte sich mehr an wie eine echte Arena.“

Aber auch die dauerhaften Programme wie das Mäuselabyrinth, Karussell oder die Schiffsschaukel kamen gut an. Die Schiffsschaukel der Familie Angermeier war bei den Kindern ein richtiger Renner. Die älteste Schaukel ist dabei rund 100 Jahre alt. Bis zu zwölf Mal im Jahr ist die Familie in der Region unterwegs.

Ein Spaß für die Kinder: Die Schiffschaukeln sind bis zu 100 Jahre alt. © THOMAS PLETTENBERG

Das Mittelalterfest ist wie „ein Dorf in der Stadt“, sagt Horeth. Gemeinsam mit den Künstlern und Schaustellern ließ der Verein den Waldecker Adel wieder aufleben: das Mittelalter des 14. Jahrhunderts im bayerischen Oberland. Dazu haben auch die Ritter thematisch gut gepasst. „Sie tragen schon Platten in ihrer Rüstung, was zeitlich zusammen passt.“

„Trotz des Wetters immer was los“: vom Biergarten über Eis und Met bis hin zum Flammkuchen

Rund 17 Stunden nachdem auch das letzte Schwert geschwungen wurde, war von dem Dorf nichts mehr zu sehen. Insgesamt, so der Waldecker-Vorsitzender, habe man viele positive Rückmeldungen bekommen: „Es war trotz des Wetters immer was los.“ 35 Leute sorgten für ein reibungsloses Wochenende: Vom Biergarten über Eis und Met bis hin zum Flammkuchen und Schupfnudeln übernahmen die Waldecker größtenteils die Versorgung selbst. Nur die Kolping Familie übernahm das Grillen. Und auch die beteiligten Lagergruppen, Artisten und Händler waren froh, „dass wir das Programm so durchziehen konnten“.

Ein dreiviertel Jahr Arbeit steckte der Verein in die Planung, von Mittwoch bis Freitag bauten die Mitglieder das Mittelalterfest auf. „Die Stimmung unter den Händlern und Künstlern ist super gewesen, wir sind immer wie eine Familie.“ Viele von ihnen verbrachten die Nächte in den Zelten oder am anliegenden Parkplatz auf dem Habererplatz. „Irgendwann tun dir schon die Füße weh“, schmunzelt Horeth, doch die „begeisterten“ Besucher machten dies schnell vergessen. Alle würden sich schon auf 2024 freuen. Groß ändern wolle und werde man nichts, sagt Horeth. Warum auch – war doch das Mittelalterfest ein voller Erfolg.