Mittelalterfest Miesbach: Das Spectaculum kehrt zurück - an neuem Standort

Von: Sebastian Grauvogl

Bereit für die Ritterspiele: Waldecker-Vorsitzender Bernt Horeth (r.) und sein Stellvertreter Alex Stahl im Waitzinger Park. © Privat

Das Miesbacher Mittelalterfest kehrt aus der Corona-Pause zurück. Doch die Ritter schlagen ihr Lager nicht mehr am Kloster auf, sondern deutlich näher an der Innenstadt.

Miesbach – Schwertkämpfe, Lagerleben, Gaukeley, Musica und jede Menge Spectaculum: Wenn die Waldecker vom 4. bis 6. August wieder zu ihren mittelalterlichen Turniertagen nach Miesbach laden, geht für alle Ritterfans eine lange Durststrecke zu Ende. Im August 2019 zog zum letzten Mal der Duft von würzigem Grillgut und süßem Met über die Klosterwiese. Dann kam Corona, und das Virus zwang selbst die tapferen Schwertkämpfer der Waldecker in den Lockdown-Kerker. 2020 und 2021 mussten sie sich mit zwei vereinsinternen Lagern unter Einhaltung aller Hygieneregeln begnügen. Mittlerweile haben sie sich als Darsteller auf zahlreichen Veranstaltungen wieder an ihre Rüstungen gewöhnt. Und jetzt sind sie endlich bereit, auch selbst wieder die Bühne für das Spektakel zu bieten. Allerdings nicht mehr auf der Klosterwiese, sondern ein gutes Stück näher an der Innenstadt: im Waitzinger Park zwischen Schlierseer Straße und Habererplatz.

Eigentlich ein erzwungener Ortswechsel, erklärt Waldecker-Vorsitzender „Bruder“ Bernt Horeth. Denn das Miesbacher Klostergelände ist durch die Bauarbeiten für das neue Kinderhaus aktuell eine einzige Baustelle. „Viel zu wenig Platz und kein schönes Ambiente für ein Mittelalterfest“, sagt Horeth. Doch dann kam Miesbachs Zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner auf den Waldecker-Chef zu. Sie habe sich nicht nur eine Neuauflage des Ritterspektakels gewünscht, sondern auch gleich einen möglichen Alternativstandort vorgeschlagen, erzählt Horeth: den Waitzinger Park. Es folgten Gespräche mit Bürgermeister Gerhard Braunmiller sowie dem Trachtenverein und den Haberern. „Alle haben uns toll unterstützt“, schwärmt Horeth. Der neue Lagerplatz war gefunden.

Standort soll mehr Passanten anlocken

Positive Nebenwirkung: Das Mittelalter-Spektakel dürfte durch seinen neuen Standort zwischen Stadt- und Marktplatz deutlich besser wahrnehmbar in der Kreisstadt, wodurch auch Passanten zu einem Besuch von Händlergasse und Lagergasse angelockt werden könnten. „Das sollte gut werden“, freut sich Horeth. Die Gastronomie- (Biergarten, Eis und Met, Grill, Flammkuchen und Schupfnudeln) und Aktionsflächen (zwei Bühnen, Arena, Armbrustschießen, Schiffschaukel, Karussell, Kinderschminken und Mäuseroulette) gruppieren sich dabei auf der Wiese im Waitzinger Park, die Händler-Stände werden in zwei Reihen auf den angrenzenden Parkplätzen aufgebaut.

Das Programm liest sich wie ein großes Wiedersehen mit allen Kultfiguren der acht vergangenen Ausgaben des Mittelalterlichen Klosterfests. Die Musikgruppen Meyenfogel und Duo Obscurum bespielen abwechselnd die beiden Bühnen, Fabio der Gaukler treibt seine Späße, Severinus der Henker bittet zum „peinlichen Verhör“, die Gräflichen Falkner der Waldecker zeigen ihre anmutigen Vögel, die Gruppe Vivunto Saltatores führt Tänze des Spätmittelalters und der Renaissance auf. In der Arena hingegen krachen die Schwerter auf die Schilder, wenn die Waldecker Schmerzbuben (Freitag) sowie das Sword Gym München mit zehn Teams aus Deutschland, Österreich, Tschechien und Frankreich ihre Vollkontaktkämpfe (Buhurtturnier um den Pokal von Miesbach) austragen. Der Turnverein Miesbach bietet den Rittern seine Halle als Nachtlager an, berichtet Horeth.

Umzüge und Feuershows

Höhepunkt im Zeitplan ist neben den abendlichen Fackelumzügen und Feuershows auf dem Gelände (Freitag und Samstag) auch eine echte Premiere: die große Festparade mit allen Beteiligten und Musici vom Rathausplatz über Lebzelterberg und Stadtplatz bis zum Waitzinger Park (Sonntag, 9.45 Uhr). Für Horeth eine einmalige Gelegenheit, das Mittelalterfest direkt in die Stadt hineinzutragen. Auch hier dankt der Waldecker-Vorsitzende für die Unterstützung aus dem Rathaus sowie dem THW-Ortsverband Miesbach, das sich um die Absicherung der Straßensperrungen kümmern werde.

Trotz der aufwendigen Vorbereitungen (Logistik und Infrastruktur sind komplett neu für die Waldecker im Waitzinger Park) wächst die Vorfreude im Verein von Tag zu Tag, sagt Horeth. „Wir sind guter Dinge, dass das ein richtig schönes Fest wird.“

Das gesamte Programm

samt Zeit- und Geländeplan des Mittelalterfests „Waldecker Turniertage“ gibt es auf https://www.die-waldecker.de/turniertage. Tageskarten kosten zehn Euro (Kinder sechs, Familien 20 Euro), Abendkarten ab 18 Uhr fünf Euro (Kinder vier Euro), Dauerkarten 20 Euro (Kinder zehn, Familien 40 Euro). Das Fest dauert freitags von 18 bis 23 Uhr, samstags von 11 bis 23 Uhr sowie sonntags von 10 bis 19 Uhr).

sg