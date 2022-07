Mittelschule für morgen: Miesbach setzt auf neue Etage und moderne Technik

Von: Dieter Dorby

Beim Segnen der neuen Unterrichtsräume begleiteten (v.l.) stellvertretende Schulleiterin Martina Thrainer, Architektin Miriam Mihalovits, Stadtrat Erhard Pohl, Architekt Joachim Staudinger, Gebäudereferent Manfred Burger, Gabi Köstler (Schulverband), Hubert Rummel (Hochbauamt), Bürgermeister Gerhard Braunmiller und Schulleiterin Birgit Ostermeier die Pastoralreferentin Kathrin Baumann und Pfarrer Erwin Sergel. © ddy

Die Stadt Miesbach hat eine weitere Baustelle abgeschlossen. In der Mittelschule der Kreisstadt wurde nun das oberste Stockwerk, das neu auf das bestehende Gebäude aufgesetzt worden war, eingeweiht. Pastoralreferentin Kathrin Baumann und Pfarrer Erwin Sergel spendeten dazu den kirchlichen Segen.

Neben weiteren Räumen wurde seitens der Stadt auch auf eine moderne Ausstattung geachtet – vor allem bei der Technik.

Von der Idee bis zur Fertigstellung war es ein weiter Weg. Das machte Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller bei seiner Rede deutlich. Bereits zum Start der Schulsanierung 2010 habe man den Weitblick gehabt, die Schule auf ein weiteres Vollgeschoß vorzubereiten. Vor allem Stadtrat Erhard Pohl habe sich für ein Satteldach anstelle eines Flachdachs starkgemacht.

Sanierung bei geschlossener Schule

Als dann 2018 der Beschluss folgte, den Ausbau-Joker zu ziehen, war es aber nicht unbedingt der Raummangel in der Mittelschule, sondern die ebenfalls geplante Generalsanierung der Grundschule im Ortsteil Parsberg (wir berichteten). Der Plan damals: Man wollte die Mittelschule aufstocken und in die neuen Räume die Parsberger Grundschüler unterbringen, um dann ohne laufenden Schulbetrieb die Grundschule ertüchtigen zu können.

Doch die Generalsanierung wurde verschoben, und auch bei der Mittelschule ließ sich der Zeitplan nicht halten. 2019 erzielte die Ausschreibung keine wirtschaftlichen Angebote. Also wurde es 2020 mit einer überarbeiteten Planung erneut versucht. Vor allem bei Elektro- und Informationstechnik gab es Aktualisierungsbedarf. Im März 2021 wurde die insgesamt 15 Gewerke vergeben.

Kosten auf 2,1 Millionen Euro ausgebaut

Allerdings zu deutlich höheren Kosten. Lag das Projekt anfangs noch bei 1,4 Millionen Euro, stieg es durch den hinzugefügten Aufzug auf 1,7 Millionen. Am Ende waren es nach dem Update 2,1 Millionen Euro. „Während des Baus hat es aber keine Verteuerung gegeben“, erklärte Architekt Joachim Staudinger. Man habe die allgemeine Kostenentwicklung gut eingeplant.

Hinzugekommen sind nun drei Klassenzimmer, zwei Computerräume, eine WC-Anlage, ein Gemeinschaftsraum und ein allgemeiner Raum, der von der Volkshochschule genutzt wird. „Jetzt sind wir vom Keller bis zum Dach barrierefrei“, stellte Braunmiller mit Blick auf den neuen Aufzug fest. Das sei den finanziellen Mehraufwand wert gewesen.

Zuschuss vom Digitalpakt

Auch bei der Ausstattung hat man nicht gegeizt. So beteiligte sich die Stadt am Digitalpakt und wickelte darüber die gesamte Grundausstattung ab. Die Unterrichtsräume sind nun mit interaktiven Großbildmonitoren und Ultrakurzdistanzmonitoren ausgestattet. Sie ersetzen das Whiteboard als Handschriftfläche zwar nicht ganz, aber verweisen es doch in die zweite Reihe. Komplett raus aus dem Unterricht sind die klassischen Tafeln nebst Kreide.

75.000 Euro hat die Stadt in die Ausstattung investiert – 90 Prozent werden vom Digitalpakt gefördert. Nun geht es darum, dass die technischen Möglichkeiten auch angewandt werden können. Dazu sollen einige Lehrer in den Sommerferien eingewiesen werden, berichtete Schulleiterin Birgit Ostermeier. Insgesamt ist die Schulleiterin zufrieden mit den neuen Räumen: „Uns gefällt alles sehr gut.“

Lüftung jetzt coronatauglich

Welche kniffligen Situationen bei der Planung und Umsetzung zu bestehen waren, schilderten Staudinger und seine Kollegin, Architektin Miriam Mihalovits. Doch am Ende habe alles geklappt. Besonders erfreulich sei es, dass auch die Lüftungsanlage von Grund auf ertüchtigt wurde, sodass nun auch unter Corona-Bedingungen keine Daueröffnen der Fenster nötig sein sollte. Auch die neue Beschattungsanlage für die Fenster sei deutlich weniger windanfällig als noch das Vorgängermodell. Und sollte Corona wieder größere Abstände in den Klassenzimmern erfordern, sei dies mit den neuen zusammenschiebbaren Einzeltischen ebenso möglich.

ddy