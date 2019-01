Mittendrin in der Bayernhalle: So präsentiert sich der Landkreis in Berlin

„Hochwertige Produkte aus einer wertigen Region“: Unter diesem Motto präsentiert sich der Landkreis heuer auf der Grünen Woche in Berlin. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Landkreis– Während viele Bürger im Landkreis wegen der schneeweißen Woche noch rot sehen, geht es für die Touristiker gedanklich bereits ab ins Grüne. Am Freitag, 18. Januar, eröffnet in Berlin die Internationale Grüne Woche. Und der Landkreis Miesbach ist diesmal mittendrin statt nur dabei.

Zehn Tage lang zeigen Alpenregion Tegernsee-Schliersee (ATS), Standortmarketing-Gesellschaft (SMG) Landkreis Miesbach und die Produzenten Lantenhammer/Slyrs, Sixtus, Herbaria, Essendorfer und die Naturkäserei Tegernseer Land den Besuchern an einem 62 Quadratmeter großen Stand in der Bayernhalle, wie die Region schmeckt. „Wir wollen über ein klares Bekenntnis zur Qualität Aufmerksamkeit erzeugen“, sagt ATS-Vorstand Harald Gmeiner. Das könne nur gelingen, wenn Tourismus und Unternehmen an einem Strang ziehen. „Wenn nur eine Seite allein vor Ort ist, hat es keinen Sinn.“

Gewissermaßen eine Schlussfolgerung aus der jüngeren Vergangenheit. Da nämlich waren die Messeauftritte des Landkreises in Berlin ein bunter Mix, der jedes Jahr anders aussah (wir berichteten). 2018 machten Touristiker und Produzenten erstmals wieder gemeinsame Sache – allerdings noch unter Organisation von Starnberg. Heuer hat die ATS das Heft des Handelns in die Hand genommen. Zwar stellen am Stand auch die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und Weilheim-Schongau aus, die Firmen stammen aber mit Ausnahme der Klosterbrauerei Reutberg allesamt aus der Alpenregion Tegernsee-Schliersee. Auch der Genussregion Irschenberg habe er eine Beteiligung angeboten, berichtet Gmeiner. Allerdings ohne Erfolg (siehe Kasten).

Die Gesamtkosten – 2018 waren es laut Gmeiner etwa 40 000 Euro – teilen sich die Messe-Teilnehmer anteilig untereinander auf. Auch einen Landkreis-Zuschuss gibt es wieder. „Ohne den würde es nicht funktionieren“, sagt der ATS-Chef. Da es sich bei der Grünen Woche aber eigentlich um eine Verbraucher- und nicht um eine Tourismusmesse handle, müssten sich auch die Produzenten finanziell beteiligen. „Nur wenn die Last gleichmäßig auf allen Schultern verteilt ist, wird es auch für alle attraktiv.“

Dass sich auch die Standbesucher wohlfühlen, dafür sorgt sechs bis sieben Mitarbeiter der beteiligten Firmen und Organisationen. Die probierbereiten Produkte sollen als Türöffner Appetit auf einen Urlaub in der Region machen. Die Schnee-Katastrophe, mit der der Landkreis zuletzt groß in den Schlagzeilen war, sollte bis dahin keine Rolle mehr spielen, hofft Gmeiner schmunzelnd: „Wir werden das Thema nicht ins Schaufenster hängen.“ Und auch keinen Schneemann in der Kühltruhe bauen. Weiß hat bei der Grünen Woche Hausverbot.

