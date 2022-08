E-Mobilität: Ladesäulen am Habererplatz in Miesbach aufgestellt

Starttermin noch offen

Sebastian Grauvogl

Gute Nachrichten für Fahrer von Elektroautos: Bald können sie auch am Habererplatz in Miesbach Strom tanken. Dort wurden zwei neue Ladesäulen aufgestellt.

Miesbach – Hochspannung am Habererplatz in Miesbach: Der Countdown zur Inbetriebnahme der zwei neuen Ladesäulen für Elektroautos läuft. Binnen weniger Tage hat eine Baufirma aus Traunreut die Leitungen gezogen sowie den Schaltkasten und die beiden Stromtankstellen aufgestellt und angeschlossen. Für Bau und Unterhalt sowie die Abrechnung mit den Kunden zuständig ist das Unternehmen Energie Südbayern (ESB).

Wie berichtet, hatte der Miesbacher Stadtrat Ende Januar mehrere Optionen für die Lademöglichkeit am Habererplatz diskutiert: den durch ein Förderprogramm des Bundes bezuschussten Bau in Eigenregie, wobei die Stadt sogar selbst den Stromverkauf hätte übernehmen können, sowie die Vergabe des Projekts an einen Energieversorger.

Baukostenzuschuss mit Spenden finanziert

Hinausgelaufen ist es laut Bauamt letztlich auf die zweite Option, wobei es Bürgermeister Gerhard Braunmiller gelungen sei, den erforderlichen Baukostenzuschuss in Höhe von 10 000 Euro komplett über Sponsorengelder von sechs Autohäusern (Brummifit, Pötzinger, Schmid & Co., Eder und Weingärtner aus Miesbach sowie Weiss aus Kleinpienzenau) zu finanzieren. Somit habe die Stadt nicht mehr tun müssen, als die Flächen für die Säulen zur Verfügung zu stellen. Hierbei fiel die Wahl am Ende auf den östlichen Rand des Habererplatzes, da hier das Trafohäuschen für den Stromanschluss in unmittelbarer Nähe liegt.

Vier Parkplätze stehen künftig für Elektroautos zur Verfügung, wobei während des Ladevorgangs die Gebührenpflicht ausgesetzt ist. Eine Säule verfügt über zwei CCS-Stecker (Gleich- und Wechselstrom für bis zu 170 kW-Ladeleistung), die andere über zwei Typ2-Stecker für bis zu 43 kW. Über die Modalitäten und Preise fürs Stromzapfen sind derzeit keine Infos vorhanden, die Tankstellen verfügen aber über Leser für Chipkarten. Ebenso offen ist, wann sie genutzt werden können. Aktuell sind sie mit einem Flatterband abgesperrt.

