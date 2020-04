„Möglicherweise hilflos“: Polizei sucht Münchner im Landkreis Miesbach

Die Polizei bittet die Bevölkerung im Landkreis Miesbach um Hilfe bei der Suche nach Jan Müller-Raith. Der 39-jährige Münchner wird seit Montag vermist - und ist möglicherweise hilflos.

Landkreis - Die Polizei bittet die Bevölkerung im Landkreis Miesbach um Hilfe bei der Suche nach Jan Müller-Raith. Der 39-jährige Münchner wird seit Montag vermisst. Möglicherweise ist er im Landkreis unterwegs und hilflos.

Großangelegte Suche bei Tegernsee: Polizei sucht Münchner - Möglicherweise hilflos

Wie die Polizei meldet, sei nicht bekannt, ob sich Müller-Raith im Landkreis oder im Großraum München aufhält. Zuletzt sei er am Montag gegen 14.30 Uhr im Gemeindegebiet Hausham gesehen worden. Eine großangelegte Suchaktion im Bereich Tegernsee / Wallberg mit Beteiligung der Alpinen Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd sowie Kräften der Polizeiinspektion Bad Wiessee sei ohne Erfolg geblieben.

Die Polizei schreibt, es könne „nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr Jan Müller-Raith in einer hilflosen Lage befindet“. Der Vermisste sei 1,78 Meter groß, schlank, trage eine eckige Brille, habe kurze braune Haare und trage vermutlich einen Vollbart. Zur aktuellen Bekleidung sei nichts bekannt.

Wer Müller-Raith gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, soll an die Polizeiinspektion Miesbach unter Telefon 08025/2990 werden, oder jede andere Polizeidienststelle.

