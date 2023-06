Gruber tritt im Wahlkampf für Aigner auf

Von: Stephen Hank

Verstehen sich: Monika Gruber (l.) und Ilse Aigner, hier bei einer Veranstaltung 2019 in München. © Heinz Weissfuss

Die Kabarettistin Monika Gruber tritt im September im Rahmen des Landtagswahlkampfs von Ilse Aigner in Miesbach auf. Es sei keine Demo wie in Erding, heißt es auf Nachfrage.

Miesbach – Sie hat sich einen Namen als Kabarettistin gemacht, ist zuletzt aber vor allem als politische Aktivistin aufgefallen. Kürzlich in Erding wetterte Monika Gruber gegen die Heizungspläne der Grünen. Die Veranstaltung sorgte im Nachklang auch deshalb für Aufregung, weil Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (FW) populistische Töne anschlug. Nun zieht die 51-Jährige für Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) quasi in den Wahlkampf. Am Freitag, 8. September, tritt Gruber zusammen mit der Musikgruppe Couplet-AG in der Miesbacher Oberlandhalle auf.

Aigner spricht von einem „Schmankerl“

Aigner, die im Stimmkreis Miesbach erneut für den Landtag kandidiert, hatte das Gastspiel vor einigen Wochen im Rahmen der CSU-Kreisversammlung als „Schmankerl“ angekündigt. Die Demo in Erding ändere an den Plänen nichts, heißt es auf Anfrage aus ihrem Büro. Bei der Veranstaltung im Stimmkreis handle es sich nicht um eine Demo, sondern um eine Kabarettveranstaltung, deren Erlös an gemeinwohlorientierte Projekte gespendet werden wird. „Es wird nicht ein solitäres, politisches Thema wie etwa Energiepolitik an dem Abend verhandelt“, lässt Aigner ausrichten. „Vielmehr werden Bayerisches Kabarett und die Unterstützung der genannten Projekte im Vordergrund stehen.“

Gruber steht nach eigenen Worten keiner Partei nahe

Die Landtagspräsidentin hatte nach Aiwangers Auftritt in Erding als eine der Ersten dessen populistische Rhetorik verurteilt. Gruber selbst steht nach eigenen Worten keiner Partei nahe. Sie sieht sich als „Bürgerin der gesellschaftlichen Mitte“. Dass sie für ihre klaren Aussagen – auch während der Corona-Pandemie – auch mal Beifall von rechts bekommt, nimmt sie in Kauf: „Auch jemandem, der auf der vermeintlich falschen Seite steht, steht es zu, ab und an mal an der richtigen Stelle zu klatschen oder gar etwas Richtiges zu sagen.“

Die Veranstaltung in der Oberlandhalle beginnt um 19.30 Uhr, Eintrittskarten werden für 13 Euro zu haben sein. Beginnen wird der Verkauf Anfang Juli über ein digitales Ticketportal, heißt es aus Aigners Büro.

