200 Teilnehmer beim Ostermarsch in Miesbach

Von: Alexandra Korimorth

Unter anderem die Jusos und die Trommler-Gruppe Sambavaria nahmen am Ostermarsch am Karsamstag in Miesbach teil. © Max Kalup

Rund 200 Menschen sind am Karsamstag für den Frieden durch Miesbach marschiert – mit Motorrad-Sound, Samba-Rhythmen und Friedensliedern. An drei Stationen forderten sie soziale Gerechtigkeit statt Hochrüstung, einen Importstopp russischer Rohstoffe – und ein Ende des Horrors in der Ukraine.

Miesbach – Um zehn Uhr hatten sich rund 130 Friedensdemonstranten an der Mittelschule eingefunden: Alt und Jung mit Kindern im Buggy oder auf Laufrädern, Hunden an der Leine und Samba-Trommeln vor den Bauch. Bruno Peetroons, SPD-Vorsitzender im Landkreis Miesbach begrüßte seine Mitstreiter, die Fahnen schwenkten und Transparente mit Slogans wie „Aufrüstung ist keine Lösung“ und „Die Welt ist bunt. Gott sei Dank“ hochhielten. Darunter Vertreter der SPD, der Grünen, der Linken, Fridays for Future, Amnesty International, der AWO, des DGB, der Evangelischen und Katholischen Jugend, der Edelweiß-Piraten und Sambavaria.

Soziale Gerechtigkeit statt Hochrüstung

Bevor sich der Zug in Richtung oberen Markt in Bewegung setzte, verurteilten die ersten Redner Putins Krieg gegen die Ukraine als Verbrechen. Adelheid Hub von der Initiative #derappell kritisierte aber auch die „radikale Kursänderung in der deutschen Außenpolitik“: „Die massive Hochrüstung der Bundeswehr hilft den Menschen in der Ukraine nicht. Nicht Hochrüstung, sondern soziale Gerechtigkeit sind Auftrag des Grundgesetzes“, fand sie mit Blick auf die Rüstungsausgaben von 49 Milliarden Euro und den zusätzlich beschlossenen 100 Milliarden als Sondervermögen. Bernhard Weißenbacher vom Linken Zentrum Rosenheim forderte umfassende Wirtschaftssanktionen und den sofortigen Stopp der Importe von Kohle, Öl und Gas aus Russland.

Am Oberen Markt zeigte sich Miesbach Dritter Bürgermeister Franz Mayer (CSU) beeindruckt von der Menge der Menschen, die sich für Freiheit und Abrüstung einsetzen.

Liebe zwischen einer Ukrainerin und einem Russen

Mittlerweile waren die Demonstranten zahlenmäßig mehr geworden, sodass die Polizei die Durchfahrt für den Verkehr stoppte. Nachdem Fritz Weigl von Amnesty International die bisherigen Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Ukraine-Krieg aufzählte, meldete sich eine Gruppe von Ukrainern zu Wort. Unter Tränen sangen sie ihre Nationalhymne und bedankten sich bei den Miesbachern, dass sie „ihre Herzen und Häuser geöffnet“ haben. In ihrem Namen forderten die seit 20 Jahren in Hausham lebende Ukrainerin Irina Titov und ihr russischer Mann Alexey, die Hand in Hand gingen und sowohl die ukrainische wie auch die neue russische Flagge ohne das Rot für das Blut und den Krieg hochhielten, die „inakzeptable bewaffnete Aggression zu beenden, die russisch-ukrainischen Wurzeln zu schützen, dem Horror eine Ende zu setzen und Frieden zu schließen“.

Danach ging es weiter zum Unteren Markt, wo Ludwig Pschierl mit seiner Band Iganana die Demonstranten mit Hits aus der Friedensbewegung begrüßte.

Ostermarsch-Organisator Bruno Peetroons kritisierte die Abhängigkeit Deutschlands von autoritären Staaten und forderte, „das demokratische System zu schützen, anstatt dem maximalen Gewinn hinterherzulaufen“. Genosse Herrmann Kraus erläuterte seine Vision eines überstaatlichen Militär-Monopols bei der UNO. Er beleuchtete die aktuelle Militärpolitik der Bundesregierung und Möglichkeiten einer „defensiven Verteidigung“ in der Ukraine.

„Fuck Putin!“

Nachdem sich Pia Henkes von der Grünen Jugend flammend für die fossile Energieunabhängigkeit von Russland einsetzte und es verurteilte, dass die deutsche Wirtschaft über das Leben von Menschen in der Ukraine gestellt werde, hatte Tim Siebeneichler von den Jusos das letzte Wort. „Wir lassen uns unsere freiheitlichen Werte nicht nehmen! Fuck Putin!“, rief er. Dabei stiegen 99 blaue Luftballons als Zeichen des Friedens in den Himmel über Miesbach auf.

Der Motorradclub „Edelweißpiraten“ nahm auch am Ostermarsch teil. © Max Kalup