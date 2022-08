Müllcontainer im Vollbrand: Feuerwehreinsatz in Miesbach

Von: Sebastian Grauvogl

Die Feuerwehr musste anrücken, um den Containerbrand zu löschen (Symbolfoto). © Symbolbild: Michael Stürzer

Ein brennender Müllcontainer in der Breitensteinstraße in Miesbach hat für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und sucht Zeugen.

Miesbach - Zwei Auto-Feuerlöscher reichten nicht, um die Flammen im Müllcontainer an der Breitensteinstraße in Miesbach zu löschen, teilt die Polizei Miesbach mit. Also habe der Erstmelder einen Notruf abgesetzt. Als die Streife der Polizei vor Ort eintraf, habe der Container bereits im Vollbrand gestanden. Erst der Feuerwehr Parsberg sei es dann gelungen, das Feuer zu ersticken und damit ein Übergreifen auf die anderen Müllcontainer sowie einen dort geparkten Pkw zu verhindern.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. Warum der Container plötzlich Feuer fing, ist noch unklar. Man ermittle in alle Richtungen, teilt die Polizei mit. Zeugen werden gebeten, sich unter 08025/2990 zu melden.

