MVG-Mietrad: Landrat lehnt Projektleitung ab

Zum Test bereit standen die MVG-Räder 2019 bei einem Aktionstag der Stadtwerke München am Betriebshof in Thalham.

„Dieses Fass sollten wir nicht auch noch aufmachen“

Von Sebastian Grauvogl schließen

Der Landkreis lässt vom MVG-Mietrad-Projekt die Finger. Das sei Sache der teilnehmenden Kommunen, heißt es. An der Projektleitung hat der Landrat kein Interesse.

Landkreis – Der Norden schwingt sich in den Sattel, der Süden tritt auf die Bremse: In etwa so könnte man die Gemeinderatsentscheidungen zum Mietradsystem der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) zusammenfassen. Von den 17 Städten und Gemeinden haben sich nur Holzkirchen, Otterfing, Valley und Weyarn für die Einführung der Leihräderstationen ausgesprochen. Doch wer übernimmt federführend die Projektleitung?

Weyarns Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU) habe hier den Landkreis vorgeschlagen, berichtete Landrat Olaf von Löwis (CSU) nun im Kreisentwicklungsausschuss. Auch, um eventuell doch noch andere Kommunen zu motivieren. Löwis winkte jedoch ab. Begründung: Dies sei keine Kreisaufgabe. „Wir sollten uns nicht übernehmen vor lauter Projekten“, fand der Landrat. Schon jetzt sei der Kreishaushalt stark belastet, sodass man ohnehin priorisieren müsse. „Da sollten wir dieses Fass nicht auch noch aufmachen.“

