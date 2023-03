Nach Absage bei BR-Radltour: Bruckmühl ersetzt Miesbach als Etappenziel

Von: Dieter Dorby

Pfia Gott, Miesbach: Die BR-Radltour macht nach der Absage im Stadtrat nun Station in Bruckmühl. © BR/Schlueter

Miesbach – Die Entscheidung ist gefallen: Die Radltour 2023 des Bayerischen Rundfunks (BR) macht nicht Station in Miesbach, sondern im Nachbarlandkreis Rosenheim, in Bruckmühl. Die gab nun der BR bekannt.

Wie berichtet, hatte der Sender in Miesbach angefragt, ob die Stadt heuer als Zwischenstation mitmachen wolle. Das Interesse im Stadtrat war groß, denn der mediale Fokus, der allein durch die Berichterstattung in Radio und TV auf die Kreisstadt gefallen wäre, hätte mit Blick auf den Tourismus viele Vorteile gebracht. Auch das Motto „Tagsüber radeln – abends feiern“ der Radltour, die nun zum 32. Mal durch den Freistaat rollt, hätte wohl viele Besucher beschert.

Dennoch musste die Stadt die Einladung ablehnen. Der Grund: Die extrem angespannte Haushaltslage hat die vom BR erwartete finanzielle Beteiligung zwischen 20 000 und 70 000 Euro nicht erlaubt. Für Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) war die Absage alternativlos: „Eine solche Ausgabe wäre nicht möglich und nicht vermittelbar gewesen. Aber vielleicht klappt es ein anderes Mal, wenn es uns finanziell besser geht.“

Nun fährt die BR-Radltour, die am 30. Juli in Murnau startet und am 4. August in Vilshofen an der Donau endet, an Miesbach vorbei. Die Ankunft in Bruckmühl ist für 31. Juli geplant. Weiter geht es von dort nach Traunstein und rund um den Chiemsee.

