Nach Aline Brunners Ausstieg: TEV Miesbach und Gemeinde Fischbachau sind nun auf Nachfolgersuche

Der Ausstieg von Aline Brunner auch der Gastronomie von Miesbach (wir berichteten) hinterlässt zwei große Lücken. Denn neben ihrem Lokal „Stadtplatz 13“ führt sie auch die Stadionwirtschaft des TEV Miesbach und wollte zur neuen Saison das Bistro im Warmfreibad Fischbachau übernehmen.

Miesbach/Fischbachau – Beim TEV hat Vorsitzender Dieter Taffel großes Verständnis für Brunners Rückzug aus persönlichen Gründen. „Wir müssen jetzt zwar einen Nachfolger suchen, aber wir sind Aline sehr dankbar, denn sie macht einen tollen Job.“ Dabei sei ein guter Übergang nach dem erfolgreichen wie beliebten Wirtspaar Lotte und Sepp Wieland nicht gerade selbstverständlich gewesen. „Sie hat das super gemacht und tolle Ideen reingebracht.“ Sei es mit Live-Musik vor dem zweiten Lockdown, bei der Hausaufgabenbetreuung samt Mittagessen für die Eishockey-Kids, mit dem Faschingsball oder der Live-Übertragung.

„Sie war ein Glücksfall für uns“, sagt auch Zweiter Vorsitzender Stefan Moser. Brunner werde die Spiele der restlichen Saison noch abdecken. „Bis zur neuen Saison haben wir noch neun Monate Zeit, einen Nachfolger zu finden.“

TEV-Vorsitzender Taffel gibt sich optimistisch

Auch das werde gelingen, sagt Taffel: „Wir sind immer optimistisch.“ Zumal er davon ausgeht, dass die neue Saison im September wieder halbwegs normal verlaufen wird. „Ich glaube, in Sachen Corona wird sich über den Sommer viel tun.“

In Fischbachau wird man das gerne hören. Dort nämlich sucht die Gemeinde nach dem Rückzieher von Brunner einen Wirt für das Bistro im Warmfreibad. Wie berichtet, wollte die Miesbacherin eigentlich schon zur Saison 2020 im Bad starten, doch die Gemeinde und Noch-Pächter Thomas Brendel konnten sich nicht auf eine Vertragsauflösung einigen.

Bürgermeister kann Spurwechsel verstehen

Für 2021 war die Bahn für Brunner frei – doch dazu wird es nun nicht mehr kommen. Vor gut einem Monat habe ihn Brunner über ihre Entscheidung informiert, berichtet Bürgermeister Johannes Lohwasser. „Da war ich schon überrascht.“ Persönlich könne er den Spurwechsel der Wirtin aber gut nachvollziehen.

Dennoch sieht Lohwasser guter Dinge in die Zukunft. So hätten sich bereits zwei neue Interessenten im Rathaus gemeldet. Diese würden sich demnächst in der Gemeinderatssitzung – aus Vertragsgründen vorerst im nicht öffentlichen Teil – vorstellen. Den künftigen Bistro-Betreiber will der Bürgermeister dann auch gleich in die Entwicklung des neuen Konzepts für den Thekenbereich einbeziehen. Auch die Sanierung der Wärmehalle und die Modernisierung der Kasse soll bis zum Saisonstart abgeschlossen sein.

Auch Küchenchef aus München sucht neue Gastro-Heimat im Landkreis

Dass Menschen trotz Corona an ihr Glück in der Gastronomie glauben, zeigt auch diese zeitgleiche Anfrage bei unserer Redaktion in Miesbach: So sucht Florian Breuer aus München im Landkreis ein Lokal, um hier eine zeitgemäße Wirtshauskultur zu etablieren. Ob pachten oder kaufen: Der 38-jährige Küchenchef sieht den Landkreis als bestens geeignet für seine Gastro-Vision: „Ich glaube an ein Leben nach Corona. Wer gut ist, bekommt seine Gäste.“ Was auch Aline Brunner gezeigt hat.

ddy/sg