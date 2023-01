Nach Angriffen in Silvester-Nacht: BRK-Landesarzt aus Miesbach verurteilt Gewalt

Ausschreitungen in deutschen Großstädten

Von Sebastian Grauvogl schließen

Schockierende Szenen haben sich in der Silvester-Nacht in deutschen Großstädten abgespielt. Der Miesbacher Notarzt Dr. Florian Meier verurteilt die Angriffe auf Rettungskräfte scharf.

Landkreis – Bürgerkriegsähnliche Szenen spielten sich in mehreren deutschen Großstädten in der Silvester-Nacht ab. Vor allem in der Hauptstadt Berlin trafen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf heftige Ausschreitungen. Sie wurden mit Böllern beworfen und mit brennenden Straßenbarrikaden an der Fahrt zum Einsatzort gehindert. Was solche Angriffe für haupt- und ehrenamtliche Retter bedeuten und wie sich die Situation im Landkreis Miesbach darstellt, haben wir den Miesbacher Notarzt und Landesarzt des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), Dr. Florian Meier, im Interview gefragt.

Herr Dr. Meier, was empfinden Sie, wenn Sie die Bilder von Gewalt gegen Rettungskräfte sehen?

Dr. Florian Meier: Es macht mich absolut sprachlos. Hier wurden Leute attackiert, die anderen Menschen helfen wollen. Ob Rettungsdienst oder Feuerwehr: Diese Einsatzkräfte sind keine Vertreter der Staatsgewalt, sondern Helfer in der Not. Dass sie vermehrt selbst zwischen die Fronten geraten oder sogar – wie jetzt in der Silvester-Nacht – selbst angegriffen werden, erschreckt mich sehr und ist ganz klar zu verurteilen.

Mussten auch die Retter im Landkreis Miesbach schon mal solche Erfahrungen machen?

Dr. Florian Meier: In dieser Dimension glücklicherweise nicht. Vermutlich, weil es auf dem Land nicht zu solchen Menschenansammlungen und den sich daraus entwickelnden Gruppendynamiken kommt. Wenn es doch mal zu Auseinandersetzungen kommt, ist meist Alkohol bei den Beteiligten der Auslöser. In der überwiegenden Zahl der Fälle bleibt es aber auch dann bei verbalen Attacken.

Lesen Sie auch: Dr. Florian Meier ist neuer Landesarzt des BRK

Wie bereiten sich denn die Einsatzkräfte auf solche Situationen vor?

Dr. Florian Meier: Das ist selbstverständlich Teil der Ausbildung. Wir beim BRK setzen hier ganz klar auf Deeskalation. Grundsätzlich wird immer da, wo Gewalt im Spiel ist, sowieso erst die Polizei zur Sicherung der Lage alarmiert. Erst dann gehen wir selbst rein.

Selbst wenn dadurch unbeteiligte Dritte länger auf Hilfe warten müssen?

Dr. Florian Meier: Der Eigenschutz geht vor. Es hat ja niemand was davon, wenn sich die Retter selbst bei einem Einsatz schwer verletzen. Damit ist der in Not befindlichen Person genauso wenig geholfen.

Was halten Sie von der Idee, wie in den USA Rettungskräfte mit Schutzwesten auszustatten?

Dr. Florian Meier: Das lehnen wir konsequent ab. Denn es wiegt die Leute nur in falscher Sicherheit und hindert sie vielleicht daran, im richtigen Moment den Rückzug anzutreten.

Auch interessant: BRK-Chef geht in den Ruhestand: Abschiedsinterview mit Leonhard Stärk

Allein der Gedanke, potenziell mit Gewalt konfrontiert zu sein, dürfte gerade ehrenamtlichen Rettern Angst machen. Spüren Sie das, gerade auch beim Anwerben von neuen Kollegen?

Dr. Florian Meier: Klar, das ist schon ein Thema und macht uns die Suche nach neuem Personal nicht leichter. Wir setzen hier aber auf Aufklärung und setzen uns aktiv mit diesen Themen auseinander. Niemand muss Angst haben, alleingelassen zu werden.

sg