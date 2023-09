Nach Baumfällungen wegen ALB: Landkreis Miesbach verklagt Freistaat

Teilen

Kam wirklich alles zu Recht weg? Der Landkreis bezweifelt die fachliche Grundlage für das Fällen von diversen Baumgattungen, wie sie in der EU-Durchführungsrichtlinie festgehalten sind, und klagt. © archiv mm

Welche Bäume müssen bei einem ALB-Befall gefällt werden? Diese Frage beschäftigt nun das Verwaltungsgericht München. Der Landkreis Miesbach hat gegen die Allgemeinverfügung geklagt.

Miesbach/München – Für die bereits gefällten Bäume in Miesbach ist diese Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht München nicht mehr von Bedeutung, aber sie kann es für andere Städte und Gemeinden sein, in denen der Asiatische Laubholzbockkäfer (ALB) auftaucht. Im September stehen sich der Landkreis Miesbach und der Freistaat Bayern vor der 32. Kammer des Gerichts gegenüber.

Der Landkreis hatte gegen die Allgemeinverfügung der Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft geklagt und wollte durchsetzen, dass nur die fünf am häufigsten von einem Käferbefall betroffenen Baumgattungen im Nahbereich um den Fundort des ALB gefällt werden müssen. Entfernt werden allerdings alle Baumgattungen, die auf einer entsprechenden Liste in einem EU-Durchführungsbeschluss stehen. 15 sind dies. Es bestehen aber Zweifel, ob der ALB etwa in Buchen oder vor allem in Linden einen kompletten Entwicklungszyklus erreicht. Zumindest ein Nachweis darüber fehlt. Der Landkreis wollte die Pflicht zum Fällen eben auf jene fünf Gattungen begrenzt wissen, für die es so einen Nachweis gibt. „Es gibt Fachmeinungen, auf die wir uns in unserer Argumentation stützen“, heißt es seitens des Landkreises, der hier wie als Kommune und nicht als Behörde auftritt und klagen kann, weil ihm Grund in der Quarantänezone gehört.

Landkreis zweifelt spezifische Pflanzenliste an

Wenig überraschend, setzte sich der Freistaat im Eilverfahren durch. Das Gericht bemaß der Gefahrenabwehr höhere Bedeutung bei als anderen Belangen. Der EU-Durchführungsbeschluss hat Eingang gefunden ins Pflanzenschutzgesetz, auf Grundlage dessen die Allgemeinverfügung erlassen wurde. Also wurden in der engen Quarantänezone von wenigen Ausnahmen abgesehen alle Bäume, die auf der besagten Liste stehen, entfernt.

Lesen Sie auch: Wegen ALB: Miesbacher weiter zu Wachsamkeit aufgerufen

Der Landkreis zweifelt an, dass die zugrunde liegende spezifische Pflanzenliste fachlich korrekt ist und strebt an, dass diese geändert wird. Und nach dem abgelehnten Eilantrag steht nun eben die Verhandlung in der Hauptsache an. Die Hoffnung ist, dass sich das Gericht intensiver mit der Thematik auseinandersetzt. Sollte dies passieren und die Richter zu dem Schluss kommen, dass das Pflanzenschutzgesetz über das Ziel hinausschießt, wäre zwar Miesbach nicht mehr geholfen, aber Städten und Gemeinden und deren Grundeigentümern, bei denen in Zukunft ein ALB gefunden wird. Dort müssten dann nicht mehr alle Laubgehölze gefällt werden, sondern nur jene, die aus gutem Grund auf der Liste der spezifischen Pflanzen stehen.

dak