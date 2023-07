Nach Bericht: Traum von Wohnprojekt mit Handicap stößt auf Interesse

Von: Dieter Dorby

Teilen

Max Huttner hofft, dass er mit einem Wohnprojekt zusammen mit anderen Betroffenen eine Gemeinschaft finden kann. © THOMAS PLETTENBERG

Der Schritt in die Öffentlichkeit hat sich für Max Huttner erneut gelohnt. Auf seinen Aufruf hin in unserer Zeitung haben sich acht Personen gemeldet, die sich für die Idee der Familie Huttner interessieren.

Miesbach – Acht Leute klingt nach wenig, aber mit etwas Glück kann diese Gruppe schon reichen, um gemeinsam den Traum vom möglichst eigenständigen Wohnen trotz Behinderung zu verwirklichen.

Wie berichtet, wollen der 36 Jahre alte Miesbacher und dessen Eltern versuchen, ein Wohnprojekt für junge und jung gebliebene Erwachsene mit Handicap in einem Haus auf die Beine zu stellen. Dazu suchen sie interessierte Mitstreiter.

Für die Huttners beginnt nun der spannende Teil: Die Interessierten wollen sich in Miesbach gemeinsam kennenlernen. Dabei geht es nicht nur darum, sich vorzustellen, sondern auch Erwartungen zu klären, die man mit einem Wohnprojekt verknüpft.

Einer der jüngsten Parkinson-Patienten

Wie berichtet, hat Max Huttner vor bald zehn Jahren die Diagnose erhalten, dass er an einer Ähnlichkeitsform von Parkinson leidet. Normalerweise tritt diese auch als Schüttellähmung bekannte Krankheit erst in einem Alter ab 50 Jahren auf. Huttner zählt aber zu der verschwindend geringen Gruppe von Menschen, die es bereits in sehr jungen Jahren trifft.

Das hat zur Folge, dass es keine für in passende Betreuung gibt. Würde sich nicht seine Familie um ihn kümmern, bliebe nur die Unterbringung in einem Seniorenheim. Eine Lösung, die nicht nur für die Eltern keine ist. Denn ihr Sohn braucht nur körperlich etwas Unterstützung.

Ziel der Familie Huttner ist es, mit Menschen, denen es ähnlich geht, ein gemeinsames Wohnprojekt auf die Füße zu stellen. Die Betroffenen könnten sich so zu einer Gemeinschaft entwickeln, hätten miteinander Kontakt und Austausch, und man könnte sich gegenseitig helfen und unterstützen. Eine Betreuung würde es zwar dennoch brauchen, aber nicht im Stil eines Pflegeheimes.

In Prien am Chiemsee gibt es bereits ein solches Wohnprojekt. Dieses gemeinsam mit der interessierten Gruppe zu besichtigen und sich Hintergründe erklären zu lassen, wäre ein weiterer Schritt. Mutter Brigitte Huttner ist realistisch, dass es noch viele Hürde gibt, aber der erste Schritt sei getan: „Jetzt schauen, wie es weitergehen kann.“

Kontaktaufnahme: Wer sich für dieses Projekt interessiert und mit Familie Huttner Kontakt aufnehmen will, schickt eine Mail an meinwohntraum@gmx.net.

ddy