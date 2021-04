Nach Beschimpfungen und Drohungen: Landrat begrüßt neues Netzwerk für betroffene Politiker

„Es hat mir sehr geholfen, darüber zu reden“

Auch Kommunalpolitiker sind immer öfter von Hassbotschaften, Beleidigungen und Bedrohungen betroffen. Jetzt gibt es ein neues Hilfsnetzwerk. Gut so, sagt der Miesbacher Landrat.

Miesbach – Er hat sich die Corona-Regeln weder ausgedacht, noch möchte er damit jemand schaden. Doch auch als „Überbringer der schlechten Botschaften“ musste sich Landrat Olaf von Löwis (CSU) in den vergangenen Wochen und Monaten einiges anhören. Auch Beleidigungen, Beschimpfungen und sogar Drohungen gegen ihn und seine Familie bekam Löwis ab. Weil es vielen Politikern – gerade auch auf lokaler Ebene – so ergeht, haben der Deutsche Städtetag, der Deutsche Landkreistag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund zusammen mit der Körber-Stiftung das neue Portal „Stark im Amt“ entwickelt. Ab heute, Donnerstag, werden Kommunalpolitiker hier mit Informationen und Kontakten versorgt, um Übergriffen vorzubeugen und die Herausforderung eines Angriffs zu meistern. Den Startschuss für das Portal gibt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Im Interview erklärt Landrat Löwis (66), was er als Betroffener davon hält und wie es ihm mittlerweile geht.

Herr von Löwis, das coronabedingte Verbot von Tagesausflügen in den Landkreis Miesbach hat Ihnen im Januar nicht nur Kritik, sondern auch Beleidigungen und Bedrohungen eingebracht. Hat sich das wieder beruhigt?

Olaf von Löwis: Was dieses Thema anbelangt, schon. Aber wirklich aufgehört haben die Beschimpfungen nie. Die habe ich aber auch schon vor Corona erlebt und sogar schon als Bürgermeister von Holzkirchen. Gerade durch die vielen digitalen Kanäle, über die man heutzutage seinen Frust loswerden kann, ist die Hemmschwelle bei manchen deutlich gesunken. Die Pandemie und ihre Auswirkungen auf das tägliche Leben vieler Menschen hat die Intensität und Häufigkeit solcher Shitstorms aber schon noch mal deutlich erhöht. Diese Beobachtung teilen übrigens auch viele meiner Kollegen in der Politik.

Auch hier im Landkreis Miesbach?

Olaf von Löwis: Auf jeden Fall. Ich habe in den vergangenen Wochen viele Gespräche zu diesem Thema geführt. Mit Landratskollegen, aber auch mit Bürgermeistern hier im Landkreis. Da merkt man schnell, dass man mit diesen Sorgen nicht allein ist.

Sie haben damals den Schritt an die Öffentlichkeit gewählt und auch Anzeige bei der Polizei geschaltet. Die richtige Strategie?

Olaf von Löwis: Absolut. Mir hat es sehr geholfen, darüber zu reden und es nicht nur einfach hinzunehmen. Verstehen Sie mich nicht falsch: Als Landrat bin ich sogar dankbar für Kritik, weil sie einem neue Blickwinkel eröffnet. Wenn es aber unter die Gürtellinie geht und dann sogar meine Mitarbeiter und Familie beleidigt und bedroht werden, kann ich das nicht mehr tolerieren.

Wie gehen Sie ganz persönlich mit solchen Hassbotschaften um?

Olaf von Löwis: Tatsächlich habe ich eine ziemlich hohe Resilienz, was ich vor meinem Amtsantritt gar nicht so vermutet hätte. Mir ist aber klar, dass das nicht jeder hat. Und genau das ist es, was mir Unbehagen bereitet: Wie viele fähige Menschen, die sich eigentlich gern politisch engagieren würden, lassen sich dadurch von vorneherein abschrecken? Das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung der politischen Kultur in unserer Gesellschaft. Umso wichtiger finde ich es, aktiv gegenzusteuern. Die neu geschaffene Plattform „Stark im Amt“ ist dafür ideal. Vielleicht lassen sich dadurch noch mehr Betroffene ermutigen, über ihre Sorgen zu sprechen und sich Unterstützung zu holen.

Ist so etwas tatsächlich noch ein Tabuthema unter Politikern?

Olaf von Löwis: So weit würde ich nicht gehen. Aber ich denke schon, dass der eine oder andere diese Dinge lieber für sich behält, weil er keine Schwäche zeigen möchte.

Was ist eigentlich bei Ihren Anzeigen herausgekommen?

Olaf von Löwis: Leider nicht viel. Ich habe aber auch den Fehler gemacht, und manche heftigen Mails oder Kommentare gelöscht. Einfach, weil ich mich damit nicht belasten wollte. Doch allein der Austausch mit den Experten der Polizei hat mir viel gebracht. Auch das zeigt nochmals, wie wichtig so ein Netzwerk wie „Stark im Amt“ ist.

