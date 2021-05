Nach Corona-Pause: Darum möchte die BRK-Seniorenbetreuung jetzt wieder öffnen

Interview mit Stefanie Haussner

von Bettina Stuhlweißenburg schließen

Nach monatelanger, pandemiebedingter Pause geht’s am Dienstag (11. Mai) in der BRK-Seniorenbetreuung in Miesbach wieder los. Mit Leiterin Stefanie Haussner (36) haben wir über die Gründe gesprochen.

Miesbach – Die Seniorenbetreuung des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Miesbach funktioniert ähnlich einer Kita – richtet sich aber an Senioren. Sie finden hier ganz- oder halbtags Betreuung und Förderung durch qualifiziertes Personal.

Frau Haussner, Sie eröffnen die Seniorenbetreuung wieder, die sie pandemiebedingt schließen mussten. Warum?

Stefanie Haussner: In erster Linie geht es darum, pflegende Angehörige zu entlasten. Sie sollen mal durchschnaufen oder Termine wahrnehmen können. Durch die Pandemie ist ihre Belastung ja noch einmal gestiegen, weil jegliche Möglichkeit, einen Ausgleich zu schaffen, weggefallen ist. Auch für die Senioren selbst, war die Schließung unserer Betreuung schwierig. Einige von ihnen sind dement und brauchen eine gewisse Stetigkeit. Die plötzliche Veränderung ihrer Tagesstruktur und das Fehlen ihrer Kontaktperson in der Seniorenbetreuung sind vor diesem Hintergrund problematisch.

Wie begrenzen Sie das Risiko einer Corona-Ansteckung?

Wir haben ein Hygienekonzept entwickelt. Unter anderem sieht es vor, dass maximal fünf statt sieben Gäste gleichzeitig in der Seniorenbetreuung sein dürfen. Außerdem brauchen sie – wie die Mitarbeiter auch – einen aktuellen negativen Coronatest. Dadurch, dass viele unserer Gäste inzwischen geimpft sind, ist das Risiko ohnehin nicht mehr so hoch.

An welche Senioren richtet sich Ihr Angebot?

An demente Senioren ohne Weglauf-Tendenz. Aber auch Senioren, die kognitiv noch fit sind, können kommen. Wer keine Kinder oder keinen Partner mehr hat, kann hier Kontakte knüpfen, um nicht zu vereinsamen. Unsere Einrichtung ist barrierefrei, sodass man sie auch im Rollstuhl besuchen kann. Sobald wie möglich plane ich, wieder verschiedene Gruppen für verschiedene Senioren zu bilden.

Womit beschäftigen sich die Senioren in der Betreuung?

Wir lesen unter anderem aus der Zeitung vor und sprechen über Tagesaktuelles. Wir bieten Sitzgymnastik an und Gedächtnistrainings. Zum Beispiel nennen wir den Anfang eines Sprichtworts wie „Der frühe Vogel...“. Unsere Gäste müssen das dann vervollständigen. Es ist ein kurzweiliges Angebot. Bei uns wird viel gelacht.

Welche Qualifikation haben die Mitarbeiter?

Alle ehrenamtlichen Mitarbeiter haben eine Demenzschulung durchlaufen. Sie wissen, wie man mit Demenzkranken kommuniziert und umgeht. Viele Mitarbeiter sind seit Jahren dabei und haben einen großen Erfahrungsschatz. Hinzu kommt immer eine Pflegefachkraft, das bin in der Regel ich. Sie übernimmt die Tätigkeiten, die die Ehrenamtlichen nicht können oder sich nicht zutrauen. Die Betreuung wird individuell an die Wünsche und Bedürfnisse der Gäste angepasst.

Brauchen Ihre Gäste eine Eingewöhnung?

Ja. Unsere Ehrenamtlichen achten sehr darauf, dass Neue ihren Platz in der Gruppe finden, und unterstützen sie bei der Integration. Wir bieten auch kostenlose Schnuppertage an, um unser Angebot unverbindlich kennenzulernen. Da können auch Angehörige dabei sein.

Was kostet die Seniorenbetreuung?

Zehn Euro in der Stunde. Angehörige können bei der Pflegekasse eine Entlastung in Höhe von 125 Euro monatlich beantragen. Diese wird zusätzlich zum Pflegegeld bezahlt.

Nähere Informationen

Die Seniorenbetreuung im BRK-Haus an der Wendelsteinstraße 9 ist derzeit nur dienstags und donnerstags, 9 bis 16 Uhr, geöffnet. Eine Halbtagsbetreuung ist möglich. So bald wie möglich soll sie wieder von Montag bis Donnerstag geöffnet sein. Weitere Infos und Anmeldung bei Stefanie Haussner unter Tel. 08025/2825-27.

