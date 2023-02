Nach Cybermobbing: Täter ohne Reue

Die Verhandlung fand vor dem Amtsgericht Miesbach statt (Symbolbild). © dpa

Das Amtsgericht Miesbach hat zwei junge Erwachsene verurteilt: Der Irschenberger und die Fischbachauerin verbreiteten private Fotos einer jungen Frau auf sozialen Medien.

Irschenberg/Fischbachau - „Verstoß gegen das Kunsturhebergesetz“ – so lautete der Vorwurf gegen einen 20-jährigen Azubi aus Irschenberg und eine 17-jährige Angestellte aus Fischbachau vor dem Amtsgericht Miesbach. Bei der „Kunst“ handelte es sich laut Anklage um Fotos, die das Opfer, eine heute 18-Jährige aus Irschenberg, über ihren privaten Account auf einer Internetplattform gegen Geld feilgeboten haben soll. Öffentlich zu sehen sei nur das Profilbild gewesen, auf dem die junge Frau fast unbekleidet posiert haben soll.

Im Oktober 2022 soll der Irschenberger dieses Bild kopiert und bearbeitet haben, indem er zwei Sprüche darauf anbrachte, die auf den Gelderwerb der Geschädigten anspielten. „Ich glaube, ich bin jetzt schon Millionärin“, lautete der eine. Der andere Satz unterstellte in anzüglicher Weise, die 18-Jährige habe dank ihrer Fotos schon ein dickes Auto. Das manipulierte Bild soll der Angeklagte dann auf Instagram eingestellt haben. Auch die 17-jährige Mitangeklagte soll das Bild öffentlich auf dem sozialen Medium gepostet haben, sodass es für alle Nutzer sichtbar war.

Beide Angeklagten räumten die Vorwürfe ohne Umschweife ein. Von Reue oder Einsicht war den beiden allerdings wenig anzumerken. Er habe das Foto nicht öffentlich sichtbar, sondern nur auf seinem Privatprofil hochgeladen, berichtigte der Irschenberger, räumte indes zugleich ein, dass das Bild auch dort für etwa 35 Personen sichtbar gewesen sei. Die Tat sei „unüberlegt“ geschehen, gab er als Begründung an. Nachher habe er sich bei dem Opfer telefonisch entschuldigt, die Entschuldigung sei aber nicht akzeptiert worden. Die 17-Jährige erklärte, sie habe sich nicht entschuldigt, weil es „eh nichts gebracht hätte“.

Ob ihnen bewusst sei, dass solche Taten nicht „lustig“ seien, mahnte Richter Klaus-Jürgen Schmid die Angeklagten und führte ihnen die möglichen Auswirkungen auf das soziale Umfeld der Betroffenen vor Augen. Das bestätigte das Opfer im Zeugenstand. Am meisten habe das Verhältnis zu ihrem Bruder gelitten, der das Bild im Internet gesehen habe. Mit den beiden Angeklagten sei sie zuvor befreundet gewesen.

Als möglichen Auslöser nannte der Vertreter der Jugendgerichtshilfe Mobbing während der Schulzeit, von dem der 20-Jährige ihm berichtet habe. Die heute 18-Jährige habe ihn des öfteren provoziert. Die Tat sei in der Art ihrer Motivation jugendtypisch. Er empfahl deshalb die Anwendung des Jugendstrafrechts. Die Staatsanwältin forderte 32 Sozialstunden für den 20-Jährigen und 500 Euro Geldstrafe für die 17-Jährige.

Statt eines letzten Wortes brachten die beiden Angeklagten jedoch nur pubertäres Gekicher hervor, das dann auch von den Zuhörerreihen echote, wo zwei etwa gleichaltrige Bekannte saßen. „Ich wüsste nicht, was es da noch zu Lachen gibt, auch nach dem, was uns die Zeugin geschildert hat“, wurde Schmid unwillig. Doch auch während er das Urteil schriftlich niederlegte, konnte der Angeklagte ein neuerliches Kichern kaum unterdrücken. Dafür erhöhte der Richter seine Strafe auf 40 Sozialstunden. Insbesondere die Fischbachauerin habe völlige jugendliche Unreife gezeigt und nicht begriffen, wie sehr Menschen durch solch eine Tat verletzt werden könnten, hieß es in der Begründung.