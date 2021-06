Nach Explosion: Sprengstoffexperten durchkämmen Schopfgraben in Miesbach

Großeinsatz mit 100 Kräften

Auf einmal geht eine Granate hoch: Am Schopfgraben in Miesbach ist es am Dienstagnachmittag zu einer Explosion gekommen. Nun waren erneut Sprengstoffexperten vor Ort.

Update Mittwoch, 16. Juni, 17.30 Uhr:

Die Explosion am Dienstagnachmittag erschütterte nicht nur die Baugrube am Schopfgraben, sondern auch das Vertrauen von Projektleiter Jürgen Brückner. Der Tiefbautechniker der Stadt Miesbach rief sofort eine Fachfirma für Kampfmitteluntersuchung aus München an und bestellte sie zur Kanalbaustelle an der Frauenschulstraße. „Ich will hier keinerlei Risiko eingehen“, betont Brückner auf Anfrage unserer Zeitung. Am Mittwochnachmittag durchkämmten dann die Sprengstoffexperten mit Minensuchgeräten den Hang in Richtung Schlierach, um mögliche weitere schwarzpulverhaltige Kriegsüberreste aufzuspüren. Die Bauarbeiten ruhten so lange in diesem Bereich.



Nicht nur Brückner steckt der Schock von der unkontrollierten Explosion einer Gewehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg am Dienstagnachmittag noch in den Knochen. Auch die 46 Anwohner im Bereich Schopfgraben und Berghalde, die von den Einsatzkräften der Polizei für rund zwei Stunden evakuiert wurden, werden den Knall wohl so schnell nicht vergessen. Und ebensowenig den Großeinsatz, der sich bis zum Abend vor ihren Haustüren abspielte.

Nach der Alarmierung kam schnell eine ganze Kette an Maßnahmen in Gang, teilt der aufgrund des Meldebildes involvierte Fachbereich Brand- und Katastrophenschutz am Landratsamt Miesbach mit. Feuerwehr (die Miesbacher Truppe war mit 40 Mann und fünf Fahrzeugen, die Haushamer mit zwölf Mann und zwei Fahrzeugen vor Ort) und Polizei riegelten einen Radius von 200 Metern um den Ort der Explosion umgehend ab. Die Anwohner der oberhalb gelegenen Frauenschulstraße wurden gebeten, ihre Häuser nicht zu verlassen. Parallel machte sich schon das Sprengkommando der Polizei aus München an, um die Überreste der Granate gezielt zu sprengen und damit unschädlich zu machen.



Die Erfolgsmeldung erfolgte gegen 18 Uhr mit einem weiteren Knall, der auch ein paar Hundert Meter entfernt noch deutlich zu hören war. Gewissermaßen der vorläufige Schlussakkord, denn ab 18.15 Uhr kehrte sukzessive wieder Ruhe ein am Schopfgraben. Auch die 44 Rettungskräfte des BRK, die mit ihren 18 Fahrzeugen vorsorglich alarmiert worden waren, konnten wieder abrücken. Laut Polizei ist es weder zu Personen-, noch zu Sachschäden gekommen.



Ob das Sprengstoffkommando ein weiteres Mal anrücken muss, hängt von möglichen weiteren Funden durch die Minensuchexperten am Mittwochnachmittag ab. Bis Redaktionsschluss lagen keine Informationen über den Ausgang der Aktion vor. Brückner jedenfalls hoffte vor deren Beginn, dass die Sperrzone bald wieder aufgehoben werden kann. Für den Einsatz am Dienstag hat er nur lobende Worte übrig: „Das hat alles aus dem Stegreif heraus top funktioniert!“



Erstmeldung Dienstag, 15. Juni, 15 Uhr:

Miesbach - Die Sirene dröhnte zweimal über Miesbach, nachdem gegen 14.15 Uhr der Alarm bei der Polizei eingegangen war. Wie die Inspektion mitteilt, war eine Gewehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg am Schopfgraben detoniert. Was den Sprengkörper konkret ausgelöst hatte, ist unklar. Laut Polizeiangaben explodierte die Granate offenbar von allein.

Dass das Überbleibsel aus dem Krieg jetzt an die Oberfläche gekommen ist, liegt wohl an den Bauarbeiten, die im Bereich der Frauenschulstraße seit einiger Zeit stattfinden. Dabei wird der Kanal erneuert und auch die Hangsicherung ertüchtigt. Laut Polizei waren vor Kurzem auch am darunter liegenden Schopfgraben Bauarbeiten vorgenommen worden. Dabei hatte ein Bagger offenbar auch den Sprengkörper an die Oberfläche befördert.

+ In diesem Bereich war die Granate gefunden worden. © Thomas Plettenberg

Obwohl die Granate bereits explodiert war, wurde auch das Sprengkommando in München alarmiert, das sich umgehend in die Kreisstadt begab. Bis zum Eintreffen der Experten wurde der Schopfgraben gesperrt. Sie sollen weitere Untersuchungen vornehmen. Vielleicht ist es ja dort nicht der einzige Sprengkörper aus Kriegszeiten.

