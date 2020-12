Nach Föhnsturm: Zahlreiche umgestürzte Bäume im Raum Miesbach - Bahnstrecke betroffen

Eine stürmische Nacht liegt hinter dem Landkreis Miesbach. Vor allem im Raum Miesbach hat der Föhnwind zahlreiche Bäume umstürzen lassen. Auch die Bahnstrecke ist betroffen.

Miesbach/Schliersee - Während auf der Alpensüdseite heftige Schneefälle niedergehen, bekam der Landkreis Miesbach auf der Nordseite der Berge die meteorologische Gegenbewegung zu spüren: Föhn. Vor allem in der Nacht auf Sonntag schaukelte sich der warme Fallwind zu starken Böen auf.

Mit den Folgen der stürmischen Nacht kämpfen am zweiten Adventssonntag die Feuerwehren im Schlierach-/Leitzachtal: Zahlreiche Bäume haben den Angriffen des Winds nicht standgehalten und sind auf die Straßen gestürzt. So etwa in Miesbach, Parsberg und Irschenberg.

Offenbar wurde auch der Bahnverkehr beeinträchtigt. Ein Baum soll bei Schliersee in Gleisnähe umgestürzt sein. Eine Meldung über eine Sperrung ist auf der Internetseite der BRB aber aktuell nicht zu finden.

sg