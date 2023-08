Nach Förderzusage: Evangelische Kirche Miesbach hat zwei neue Quartiersmanagerinnen

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Blumen zur Begrüßung: Pfarrer Erwin Sergel freut sich über die Zusammenarbeit mit den beiden Quartiersamangerinnen Andrea Rentzsch (l.) und Claudia Schulz. © TP

Es ist viel passiert - und es kann weitergehen. Mit der Förderzusage für weitere zwei Jahre Quartiersmanagement in der evangelischen Kirchengemeinde Miesbach gibt es zwei neue Gesichter.

Miesbach – Zehn Jahre lang in verantwortlicher Position in einer Werbeagentur, jetzt selbstständig im Bereich Public Relations und Marketing: Claudia Schulz weiß, wie man gute Ideen nach außen trägt. Und doch hatte sie ein bisschen Bedenken, als ihr Pfarrer Erwin Sergel die Stelle als Quartiersmanagerin im evangelischen Gemeindehaus in Miesbach anbot. Zählten doch bislang vor allem Hersteller von Waschmitteln und Traktoren zu ihren Kunden. „Ich war mir nicht sicher, ob ich hier den richtigen Tonfall finde“, sagt die 44-Jährige, die mit ihrer Familie seit fünf Jahren in Miesbach lebt. Zwar leite sie mittlerweile eine Kindergruppe in der Kirchengemeinde, aber: „Ich bin nicht evangelisch.“ Doch nach dem Gespräch mit Sergel wusste Schulz, dass das hier nicht als Defizit, sondern als neue und bereichernde Perspektive gesehen wird.

Alles andere wäre auch ein Bruch mit dem, für was das neue Foyer im evangelischen Gemeindehaus steht: ein ungezwungener Ort der Begegnung, der allen offensteht. Um diese Botschaft nach außen zu tragen und sie mit Veranstaltungen mit Leben zu füllen, hat die Miesbacher Kirchengemeinde eine von der Deutschen Fernsehlotterie geförderte Quartiersmanagement-Stelle erhalten. Eine Aufgabe, die im ersten Jahr mit Marlies Mehrer ein Eigengewächs übernahm – und mit festen Programmpunkten wie dem Café Lila oder dem Montagsmiteinand nachhaltig bereicherte. Und als Sergel mit großer Freude erfuhr, dass die Fernsehlotterie den Erfolg des Projekts erkannte und mit einer nun sogar zweijährigen Förderzusage honorierte, begab er sich umgehend auf die Suche nach neuen Personal, denn: Mehrer ist mittlerweile in der Elternzeit.

Fündig wurde der Pfarrer in Claudia Schulz und Andrea Rentzsch (61). Die beiden Miesbacherinnen teilen sich die 40 Stunden-Stelle zu jeweils 50 Prozent. Und auch sonst ergänzen sie sich gut. Denn Rentzsch kommt aus einem ganz anderen Beruf als Schulz: Sie hat soziale Arbeit studiert und leitet die sozialpsychiatrischen Dienste der Caritas in Rosenheim. Da sie seit 30 Jahren mit ihrer Familie in Miesbach lebt, ist sie auch in der evangelischen Kirchengemeinde verwurzelt. Hier singt sie auch im Gospelchor, doch für weiteres Engagement war bislang aus beruflichen Gründen keine Zeit, sagt die 61-Jährige.

Inklusion großes Thema im Quartier

Umso mehr freut es sie nun, als Quartiersmanagerin beides miteinander verbinden zu können. Ein Konzept, das eigentlich aus sozialen Brennpunkten stammt, weiß Rentzsch. Zunehmend komme es aber auch im ländlichen Raum zur Anwendung, denn: „Es ist Bedarf da.“ Auch in Miesbach, bestätigt Sergel. Ob Menschen mit Behinderung, einsame Senioren oder Zugezogene, die noch keinen echten Anschluss gefunden haben. Der Begriff Inklusion wird im Miesbacher Quartier bewusst weit gefasst. Und er fußt auf dem, was in der evangelischen Kirche in der Kreisstadt seit Langem Usus ist: ehrenamtliches Engagement über alle Generationen und Konfessionen hinweg.

Dieses wird im Quartier nicht nur gebündelt, sondern auch noch um neue Impulse erweitert. So hat es sich bereits herumgesprochen, dass die neuen Räume jedem offen stehen. Ob Trachtenverein, Skiclub, Volkshochschule oder Architekturforum: Die Liste der bereits stattgefundenen Gastveranstaltungen ist lang und wächst stetig weiter.

Die beiden neuen Quartiersmangerinnen wollen diesen Erfolg weiterführen, aber auch eigene Akzente setzen. Wie Mehrer wollen auch sie vor Ort viel Präsenz zeigen und als Gastgeberinnen zusammen mit einem Team aus Ehrenamtlichen die laut Sergel für so ein Projekt durchaus außergewöhnlich langen Öffnungszeiten aufrechterhalten. Doch Schulze und Rentzsch wollen nicht nur warten, bis jemand kommt, sondern auch selbst raus zu den Leuten gehen, die vielleicht noch nicht den Weg zu ihnen gefunden haben. Rentzsch hat hier nicht zuletzt die Miesbacher Geschäftsleute als Nachbarn am Marktplatz im Blick.

Gerade in der Nach-Corona-Zeit seien viele Menschen auf der Suche nach neuen Kontakten, betont Schulz. Sie zusammenzubringen, sei eine wichtige Aufgabe des evangelischen Glaubens. Dem ist die 44-Jährige über die Kirchengemeinde mittlerweile auch näher gekommen, sagt sie: „Ich war schon ab und zu im Gottesdienst.“ Und schiebt schmunzelnd nach: „Nein, nicht wegen meinem Job.“

Termine

Vom 14. August bis 3. September gehen die Angebote im Kirchenfoyer in die Sommerpause. Zum Start des neuen Programms (Infos folgen) findet am Freitag, 16. September, von 10 bis 14 Uhr ein Kick-Off-Tag in Sachen Inklusion von Menschen mit Behinderung (Hören, Sehen, Gehen) statt. Interessierte – auch an ehrenamtlichen Tätigkeiten im Quartier – können sich per E-Mail an claudia.schulz@elkb.de und andrea. rentzsch@elkb.de melden.

sg