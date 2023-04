Nach geplatztem Date am Spitzingsee: Dietramszeller (31) wegen Gerangel mit der Polizei zu Geldstrafe verurteilt

Zu einer satten Geldstrafe wurde ein 31-Jähriger vom Amtsgericht verurteil

Doppeltes Pech hatte ein Mann aus Dietramszell (31): Erst platzte sein Date am Spitzingsee, dann geriet er sturzbetrunken mit der Polizei aneinander. Jetzt stand er vor dem Amtsgericht, das er mit einer Geldstrafe verließ.

Miesbach/Spitzingsee – Widerstand und tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte sowie versuchte Körperverletzung – so lauteten die Anklagepunkte, deretwegen der Dietramszeller nun vor Gericht stand.

Sieben Tequila Gold auf Ex

Sein Mandant sei zur Tatzeit stark alkoholisiert gewesen und habe daher gewisse Erinnerungslücken, erklärte Verteidiger Andreas Hlavaty in der Verhandlung. Gleichwohl werde er ein Geständnis ablegen, soweit es ihm möglich sei. Der Angeklagte schilderte dann, was aus seiner Sicht an dem Novemberabend 2022 geschehen war. Er habe sich in einem Nachtclub am Spitzingsee mit einer Frau verabredet, die er über eine Dating-App kennengelernt habe. Dort habe er sich sieben Tequila Gold bestellt und auf jeweils Ex hinuntergekippt. „Das war deutlich zu viel“, räumte er ein. Er sei sonst nie betrunken. Dann habe sich ein Disput mit der Begleiterin entsponnen. Sie wollte gehen, er aber nicht. Schließlich habe die Frau ihn stehen lassen und sei alleine gefahren, obwohl sich seine Jacke und sein Handy noch in ihrem Auto befunden hätten. Obendrein habe sie die Polizei gerufen. Laut deren Bericht sei dies der Grund gewesen, dass er Gäste „angepöbelt und bedroht“ habe, hielt ihm Richter Walter Leitner vor. Der Angeklagte bestritt das ebenso wie den Vorwurf, einem der Polizisten bei seiner Festnahme beinahe ins Gesicht geschlagen zu haben. Er selbst habe ein blaues Auge davongetragen.

Schutzhaft

Der völlig Betrunkene habe gar nicht realisiert, dass es sich um eine Polizeikontrolle handelte, schilderte der Polizist im Zeugenstand. Er habe gelallt, sei herumgetorkelt und habe nur mithilfe der Polizisten seinen Ausweis finden können. Der Versuch, ein Taxi für ihn zu bekommen, sei gescheitert, weil der Mann bei vorherigen Anrufen offenbar schon ausfällig geworden sei. Die letzte Alternative sei dann die Schutzhaft gewesen. Der Angeklagte sei dann immer aggressiver geworden, bei dem Versuch, ihn zum Wagen zu bringen, habe er nur noch herumgeschrien und sich massiv gewehrt. Dabei habe der Angeklagte mit dem Ellbogen in Richtung seines Gesichts ausgeholt, berichtete der Zeuge. Er habe den Schlag aber abwehren können. In dem folgenden, etwa dreiminütigen Gerangel hätten er, seine Kollegin und ein zu Hilfe geeilter Dritter den Tobenden zu Boden zu gebracht und ihm Handschellen angelegt. Im Auto habe er dann nur „wirres Zeug“ geredet.

Staatsanwältin plädiert für fünf Monate auf Bewährung

Laut einem ärztlichen Bericht hatte der 31-Jährige zur Tatzeit 2,1 Promille Alkohol im Blut, sei jedoch zu „geordnetem Denken“ fähig gewesen. Die Staatsanwältin sah deshalb keine verminderte Schuldfähigkeit gegeben und plädierte auf eine fünfmonatige Bewährungsstrafe zuzüglich einer Geldstrafe von 1200 Euro.

Dem bisher unbescholtenen Angeklagten entgleisten hier sämtliche Gesichtszüge. Sein Anwalt hielt eine Freiheitsstrafe für „überzogen“. Es habe sich um ein einmaliges „Augenblicksversagen“ gehandelt. Richter Leitner ließ es bei einer Geldstrafe, die er allerdings auf insgesamt 8400 Euro festsetzte. Es habe sich um eine einmalige Affekttat gehandelt, wobei zugunsten des Angeklagten eine Verminderung der Schuldfähigkeit nicht ausgeschlossen werden könne, hieß es in richterlichen Begründung.

Von Stefan Gernböck