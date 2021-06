Nach Granatenexplosion jetzt ein Brand: Phosphor entzündet sich am Schopfgraben in Miesbach

Unweit der Stelle, wo am Schopfgraben in Miesbach die Gewehrgranate explodiert war, entzündete sich am Freitagvormittag Phosphor.

ALTLASTEN - Weiterer Vorfall

von Dieter Dorby

Die Gefahr ist noch nicht gebannt. Nachdem am Dienstagnachmittag am Schopfgraben in Miesbach im Zuge von Bauarbeiten eine Gewehrgranate von selbst explodiert war, kam es am heutigen Vormittag zu einer weiteren Selbstauslösung: Phosphor entzündet sich unweit zu einem kleinen Brand.

Es ist dasselbe Prinzip wie bei der Detonation des Sprengkörpers zu Beginn der Woche: Ohne Fremdeinwirkung entzündete sich am Vormittag gegen 9 Uhr das Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg. Bei dem kleinen Brand kam erneut niemand zu Schaden. Auch ein Sachschaden liegt nicht vor.

Wie die Granate war offenbar auch der Phosphor im Rahmen der Baumaßnahmen zur Hangsicherung unterhalb der Frauenschulstraße bei Grabungsarbeiten an die Oberfläche gelangt und hatte so zeitverzögert reagiert. Zwar hatte eine Fachfirma am Mittwoch noch das Gelände nach weiteren Sprengkörpern untersucht, war aber nicht fündig geworden (wir berichteten).

Für die Stadt hat dieser erneute Zwischenfall zur Folge, dass die Bauarbeiten dort nun unter großer Vorsicht fortgesetzt werden. „Wir lassen die nächsten Schritte durch Fachleute begleiten“, erklärt Bürgermeister Gerhard Braunmiller. Auch der Katastrophenschutz am Landratsamt sei eingebunden. „Wir werden vorsichtig sein, nachdem sich gezeigt hat, dass dort offenbar einiges abgelegt worden ist in der Vergangenheit.“

Dass die Untersuchungen des Minensuchteams Mitte der Woche ergebnislos geblieben war, erklärt Braunmiller so: „Der Phosphor ist leider nicht in einem Metallbehälter gewesen.“

ddy