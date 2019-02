Nach Knatsch im Vorjahr: Stadt Miesbach gratuliert Natalie Geisenberger

Eisige Kälte herrschte zwischen Natalie Geisenberger und Miesbachs Bürgermeisterin Ingrid Pongratz nach dem geplatztem Olympia-Empfang 2018. Diesmal gratuliert die Stadt pünktlich.

Miesbach – Der Ausrutscher um fehlende Glückwünsche der Stadt Miesbach an ihre Eiskanal-Königin Natalie Geisenberger bleibt eine einmalige Sache: Anders als nach deren Doppel-Gold bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018, als das Ausbleiben der Transparente und der geplatzte Empfang für einen handfesten Knatsch zwischen dem Rodel-Star und Bürgermeisterin Ingrid Pongratz ausgelöst hatte (wir berichteten), läuft nach Geisenbergers viertem Einzel-WM-Titel alles in geordneten Bahnen.

Kaum war die 30-Jährige in Winterberg durchs Ziel gerast, liefen in Miesbach schon die Vorbereitungen an, berichtet Kulturamts-Chefin Isabella Krobisch auf Nachfrage unserer Zeitung. „Diesmal wollten wir schnell sein.“ Also habe man umgehend Bildmaterial bei einer Agentur gekauft und die Gestaltung eines Plakats in Auftrag gegeben. Der Bauhof habe dafür eiligst die vier Metallrahmen an der Schlierseer-/Bayrischzeller Straße, Münchner Straße sowie in Schweinthal und im Gewerbegebiet Ost vom vereisten Schnee befreit und die großformatigen Transparente eingehängt, lobt Pongratz. Kontakt zu Geisenberger gab es im Vorfeld nicht, so Krobisch: „Wir wollten sie überraschen.“

Auch die Bürgermeisterin hatte nach dem Hin und Her um den Olympia-Empfang kein Gespräch mehr mit der Ehrenbürgerin. Dennoch sei es ihr wichtig gewesen, die Fehler von 2018 nicht zu wiederholen. „Sie hat unglaubliche sportliche Erfolge erzielt, und das wollen wir als Stadt auch würdigen.“

