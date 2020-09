Nach Kritik an neuen Zügen der BRB: Wird die Flotte erneut ausgetauscht?

Jetzt schaltet sich auch die Politik in die Diskussion um die neuen Züge der BRB ein. Ein Gespräch soll Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen. Das sind die wichtigsten Themen.

Die Kritik an den neuen Lint-Zügen der BRB reißt nicht ab.

Auch die Politik fordert nun Nachbesserungen seitens des Betreibers.

Eine Gesprächsrunde soll Möglichkeiten aufzeigen.

Landkreis – Die Erwartungshaltung kam nicht von ungefähr. Von einem „Quantensprung an Qualität“ sprach der damalige Geschäftsführer der Bayerischen Oberlandbahn (BOB), Bernd Rosenbusch, bei der Unterzeichnung der Ergänzungsvereinbarung mit der damaligen Verkehrsministerin Ilse Aigner (CSU) für den Flottentausch der Züge im Oberland. Mit den neuen Lint-Triebwagen werde man den Schienenverkehr im Oberland „von der Steinzeit in die Neuzeit“ holen.

Ziemlich genau zwei Jahre später ist der Flottenwechsel vollzogen. Doch die Reaktionen fallen anders aus, als es sich die Beteiligten einst erhofft hatten. Ob Geräuschemissionen oder Barrierefreiheit: Hört man die Kritik von Anwohnern und Fahrgästen, stellt sich die Frage, was aus dem angekündigten Quantensprung geworden ist – und ob er sich in der Realität auf den Gleisen nicht eher als Rückschritt erwiesen hat. Wir haben die Bayerische Regiobahn (BRB), die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) und die Vertreter der Politik dazu befragt.

Waren die Lint 54-Züge ein Fehlkauf?

Nein, sagt die BRB. „Wir sind überzeugt, dass dieser Fahrzeugtyp die beste Lösung für die Strecken im Oberland bis zur Umsetzung der Elektrifizierung ist und anderen Neufahrzeugen in Deutschland im Hinblick auf Konstruktion, Qualität und Ausstattung in nichts nachsteht.“ Es handle sich um ein hochmodernes, bewährtes und bereits tausendfach eingesetztes Dieselfahrzeug vom Hersteller Alstom – einem der „führenden und zuverlässigsten Qualitätsanbieter“ in Europa. Die Züge würden alle gesetzlichen Normen erfüllen. „Ohne Zulassung könnte der Lint 54 nicht eingesetzt werden.“

Als „unabdingbar“ bezeichnet die heutige Landtagspräsidentin Ilse Aigner den Austausch der Flotte. Mit den alten Fahrzeugen hätte man die Zeit bis zur Neuausschreibung und Elektrifizierung nicht überbrücken können, erklärt Aigner und erinnert an die oft beklagten Zugausfälle und Verspätungen sowie Probleme mit Klimaanlagen und Heizungen. Die Lint-Züge hätten sich in anderen Regionen bewährt und seien die einzigen zugelassenen und zeitnah in ausreichend großer Zahl verfügbaren Fahrzeuge gewesen.

Die BEG betont, sie habe darauf bestanden, dass die neuen Fahrzeuge die Anforderungen der ursprünglichen Ausschreibung zu den Punkten Fahrplan- und Sitzplatzangebot sowie Einhaltung der Barrierefreiheit erfüllen. Die BRB habe „mehrfach zugesichert“, dass die Fahrzeuge „normgerecht ausgeführt sind und alle Zulassungsanforderungen erfüllen“. Sollten tatsächlich Mängel festgestellt werden, „wären diese im Rahmen der Gewährleistung zu beseitigen“.

Wie können Verbesserungen erreicht werden?

Hier wird klar: Die Politik nimmt die BRB in die Pflicht. „Was die Mängel anbelangt, so lege ich Wert darauf, dass mit Nachdruck daran gearbeitet wird, sie zu beseitigen“, sagt Aigner. Wo es hakt und welche Lösungen es geben kann, werde sie kommende Woche in einem von ihr angeregten Gespräch mit den Verantwortlichen der BRB und BEG, mit Abgeordneten, Landräten und Bürgermeistern sowie den Behindertenbeauftragten beraten. Was technisch zur Reduzierung des Lärms möglich und sinnvoll sei, solle möglich gemacht werden. Etwaige Abweichungen von den Normen zur Barrierefreiheit müssten überprüft werden.

Auch der Landrat wählt deutliche Worte. Es reiche nicht aus, die Anwohner damit zu vertrösten, dass sich das Quietschen mit zunehmender Abnutzung der Züge von alleine erledige. „Ich erwarte – im Rahmen der technischen Möglichkeiten – deutliche Nachbesserungen vonseiten des Betreibers“, macht Olaf von Löwis (CSU) klar. Selbst wenn alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten worden seien, müsse eine angenehme und problemlose Reise für Menschen mit Behinderung im Jahr 2020 „einfach Standard sein“. Er selbst führe bereits intensive Gespräche mit der BRB, aber auch der Tegernsee Bahn, an der der Landkreis als Gesellschafter beteiligt ist, sowie mit betroffenen Anwohnern.

Ist ein erneuter Austausch der Züge eine Option?

Auf keinen Fall, sagt Aigner. Sie empfiehlt, „die Kirche im Dorf zu lassen“. Es sei nicht möglich, neue Züge zu bestellen, weil es keine gebe. Die Erklärung liefert die BEG: Ein erneuter Flottentausch „wäre wirtschaftlich nicht machbar und aufgrund der Lieferzeit von Neufahrzeugen (mindestens drei Jahre) kurzfristig nicht realisierbar“. Die Lint-Züge seien von einer Leasinggesellschaft beschafft worden und für die Dauer des Verkehrsvertrags an die BRB vermietet. Die Finanzierungskonditionen habe die BRB „in eigener Regie“ ausgehandelt. Um eine gewisse Mindesteinsatzdauer und damit auch eine hinreichende Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten, habe die BEG flankierend eine sogenannte Wiedereinsatzgarantie ausgesprochen. Heißt: „Unabhängig vom aktuellen Verkehrsvertrag werden die Fahrzeuge bis mindestens Ende 2032 im bayerischen Oberland zum Einsatz kommen.“

