Nach Missbrauchsgutachten: Kirchengemeinden in Miesbach eröffnen freien Gebetsraum

Von: Sebastian Grauvogl

Soll sich in einen freien Gebetsraum verwandeln: die Miesbacher Stadtpfarrkirche. © Thomas Plettenberg

Die Enthüllungen des Gutachtens zu Missbrauchsvorwürfen in der katholischen Kirche treiben auch die Pfarrgemeinden in Miesbach um. Sie reagieren nun mit einer besonderen Aktion.

Miesbach/Hausham – An klaren Worten zu den Missbrauchsenthüllungen in der katholischen Kirche haben die Mitglieder des Seelsorgeteams in den Pfarrverbänden Miesbach-Parsberg und Hausham-Agatharied von Anfang an nicht gespart. Doch es reicht ihnen nicht, sich zu distanzieren und Aufklärung zu fordern: Es ist ihnen wichtig, auch etwas für die Betroffenen zu tun. So wird sich die Miesbacher Stadtpfarrkirche an diesem Samstag um 19.15 Uhr nach dem Vorabendgottesdienst in einen freien Gebetsraum verwandeln. Was die Menschen hier erwartet, was die Aktion bewirken soll und warum sich auch die Vertreter der Evangelischen Kirche einbringen, erklärt Diakon Andreas Marx im Interview.

Herr Marx, wie kann man etwas für Betroffene tun, von denen sich nur wenige öffentlich zu ihren Missbrauchserfahrungen bekennen?

Andreas Marx: Genau diese Hilflosigkeit ist es, die uns auch von Anfang an beschäftigt hat. Für uns war aber schnell klar, dass es nicht damit getan ist, seine Bestürzung zu äußern und dann wieder zum Alltag überzugehen. Wir wollen auf das Leiden der Missbrauchsopfer aufmerksam machen und niederschwellig unsere Unterstützung anbieten. Es ist ein Versuch, der vielleicht etwas unbeholfen wirkt, aber keinesfalls heuchlerisch gemeint ist.

Andreas Marx, Diakon im Pfarrverband Miesbach © Thomas Plettenberg

Was ist denn unter einem „freien Gebetsraum“ zu verstehen?

Andreas Marx: Unsere Pfarrkirche soll an diesem Samstagabend ein Ort sein, an dem alles möglich ist, aber nichts sein muss. Jeder kann kommen und gehen wann er will. Es wird eine Art Klagemauer geben, wo die Besucher ihre Gedanken auf Zettel schreiben können, die wir dann im Gebet vor Gott tragen werden. Als Anstoß werden wir besinnliche Texte auslegen. Damit man sich auch vertraulich unterhalten kann, werden wir leise Musik abspielen. Selbstverständlich stehen auch wir Seelsorger zum Gespräch bereit. Allein oder in der Gruppe. Ganz besonders freut mich, dass es ein ökumenisches Angebot ist.

Auch die evangelische Kirchengemeinde bringt sich also ein?

Andreas Marx: Ja! Es ist ein sehr starkes Zeichen, dass uns unsere evangelischen Freunde auch bei diesem schweren Thema zur Seite stehen. Es werden also auch evangelische Seelsorger vor Ort sein. Und selbstverständlich stehen vor bereit, wenn jemand weitere Unterstützung wünscht. Wir werden auch Kontaktadressen von entsprechenden Stellen anbieten.

Gehen Sie davon aus, dass tatsächlich auch Betroffene den Weg in die Kirche finden?

Andreas Marx: Und wenn es nur Angehörige, Freunde oder Bekannte sind, die in ihrem Umfeld von so etwas gehört haben. Da ist es übrigens völlig unerheblich, ob sich diese Erlebnisse im Zusammenhang mit der Kirche oder in anderen Umfeldern abgespielt haben. Alle, die Thema Missbrauch warum auch immer beschäftigt, sollen das Gefühl haben, dass sie ernstgenommen werden und dass sie die Kirche nicht allein lässt. Gerade weil diese schrecklichen Dinge auch in unserem Erzbistum aufgetreten sind.

