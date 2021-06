Nach Morddrohung: Abgeordneter Radwan begrüßt Maßnahmen gegen Telegram

Der Messenger-Dienst Telegram rückt zunehmend in den Fokus der Kritik.

Bundesjustizministerium will gegen Messenger-Dienst vorgehen

Landkreis – Das Bundesjustizministerium geht gegen den Messenger-Dienst Telegram vor. Grund dafür ist nach Angaben des Ministeriums, dass Möglichkeiten zur Beschwerde über strafbare Inhalte nicht leicht erkennbar und auch nicht erreichbar seien.

Genau das fordere aber das Netzwerk-Durchsetzungsgesetz. Auch der Freistaat Bayern will Telegram besser kontrollieren. Man könne laut Justizminister Georg Eisenreich nicht zulassen, dass solche Dienste unter dem Radar bleiben.

Entscheidungen, mit denen sich Alexander Radwan in seiner Einschätzung von Telegram bestätigt sieht. Wie berichtet, wurde auf Telegram eine Morddrohung gegen den CSU-Kreisvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten ausgesprochen. Radwan hatte umgehend reagiert und den Fall wegen Bedrohung zur Anzeige gebracht.

Aus Radwans Sicht habe Telegram, das seinen Firmensitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben soll, mittlerweile den Status eines Gütesiegels erreicht – nicht nur bei Leuten, die mit der Corona-Politik unzufrieden sind oder sich kritisch auseinandersetzen wollen, sondern auch bei Querdenkern, Corona-Leugnern der rechten Szene. Der Grund: Auf Telegram gibt es kaum Kontrolle und damit kaum Gefahr, dass Inhalte gelöscht werden könnten. Eine Niederlassung in Deutschland hat das 2013 von den beiden russischen Brüdern Nikolai und Pawel Durow gegründete Unternehmen nicht. Telegram verweist auf seiner deutschen Homepage lediglich darauf, dass deren Angebot „Links zu externen Webseiten Dritter“ enthalte, „auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen.“

Besorgniserregende Vermischung

Für Radwan ist dies eine kritische Sichtweise. „Es ist höchst besorgniserregend, dass sich die Leute, die unzufrieden sind, mit Rechtsextremen und Querdenkern dort vermischen“, stellt er fest. Diesen Gruppen werde von Telegram gezielt eine Plattform geboten und zusammengeführt. Dabei sei dort ein deutlich ausgeprägter Antisemitismus festzustellen.

Auffälliger Antisemitismus

Bestätigt wird Radwans Einschätzung vom Passauer Kommunikationswissenschaftler Ralf Hohlfeld. Der Professor hat zusammen mit Studenten Kanäle einschlägiger Corona-Leugner untersucht und nach antisemitischen wie gewaltverherrlichenden Posts ausgewertet. Im Vergleich zum zwischenzeitlich durch das Netzwerk-Durchsetzungsgesetz regulierten Sozialen Netzwerk Facebook sei die Kommunikation im Instant-Messenger deutlich roher. „Das für mich Erschütterndste ist der starke Fokus auf den Antisemitismus“, sagte Hohlfeld in einem Interview mit der Mittelbayerischen Zeitung. „Am Ende ist immer die ,jüdische Weltverschwörung‘ Schuld und natürlich die Menschen, die mit dieser vermeintlichen Verschwörung in Verbindung gebracht werden.“ Auch offene Morddrohungen gegen Politiker, Wissenschaftler und Journalisten seien dort gefunden worden, ebenso Aufrufe zum Staatsstreich und zum Sturm des Bundestags.

„Jeder muss für sich selbst entscheiden“

Radwan ist sich dessen bewusst, dass es schwer werde, das Netzwerk-Durchsetzungsgesetz bei Telegram vollends umzusetzen. Er setzt aber auf Aufklärung. „Ich unterstelle niemandem eine solche Gesinnung, aber jeder sollte wissen, worauf er sich da einlässt“, sagt er mit Blick darauf, dass auf Telegram auch Teilnehmer der Rosenheimer Unternehmerinitiative „Wir stehen zusammen“ aktiv sind, die ihr erstes Treffen in der Kaffeerösterei Dinzler in Irschenberg hatte und zu der auch Unternehmer und Betriebe aus dem Landkreis Miesbach gehören (wir berichteten). „Jeder muss für sich entscheiden, ob er sich in diesem Umfeld aufhalten oder gefunden werden will.“

Zu seiner bei der Polizei im Bundestag eingereichten Strafanzeige wegen Bedrohung gebe es derzeit nichts Neues. Die Ermittlungen beim Landeskriminalamt Berlin seien am Laufen.

