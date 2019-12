Nach nur fünf Jahren in Miesbach: Diakon verlässt den Pfarrverband

Er kam spät zu seinem Amt, jetzt verlässt er es früher, als gedacht. Nach etwas mehr als fünf Jahren im Pfarrverband Miesbach geht Diakon Franz Mertens nach Waakirchen.

Miesbach –Er kam spät zu seinem Amt, jetzt verlässt er es früher, als gedacht. Nach etwas mehr als fünf Jahren im Pfarrverband Miesbach geht Diakon Franz Mertens (62) vorzeitig in den Ruhestand. Statt in der Kreisstadt Gottesdienste, Taufen oder Beerdigungen abzuhalten, wird Mertens fortan nur noch in seiner Heimatgemeinde Waakirchen sporadisch unterstützend tätig sein. Für die katholische Kirchengemeinde Miesbach ist es nach dem Weggang von Pfarrer Stefan Füger im Sommer 2016 der nächste überraschende Abschied eines Seelsorgers. Wie es dazu gekommen ist und warum seine Entscheidung nicht aus Unzufriedenheit heraus entstanden ist, erklärt Mertens im Interview.

Herr Mertens, mit 55 sind Sie Diakon geworden, mit 62 hören Sie schon wieder auf. Was ist passiert?

Eigentlich hat beides dieselbe Ursache: meine frühere Offizierslaufbahn bei der Bundeswehr. Sie war der Grund, warum ich erst nach meiner Pensionierung 2013 als Diakon tätig geworden bin. Jetzt holt mich das Thema gewissermaßen wieder ein. Da ich Pensionsansprüche in erheblichem Maße verlieren würde, wenn ich mein kirchliches Amt weiter voll ausüben würde, habe ich mich nach Rücksprache mit dem Ordinariat für eine Versetzung in den Ruhestand entschieden.

Damit verbunden ist auch ein Wechsel nach Waakirchen. War das Ihr eigener Wunsch?

Ja. Hier habe ich die Möglichkeit, auch im Ruhestand noch gewisse Aufgaben wahrzunehmen. Etwa bei Kolping, Bibelabenden, Krankenkommunionen, Sakramentenspendung oder als Unterstützung des Pastoralteams um Pfarrer Stephan Fischbacher. Alles aber eben in reduziertem Umfang.

Das wäre in Miesbach nicht möglich gewesen? Oder gibt es andere Gründe, warum Sie den Pfarrverband verlassen?

Diese Frage habe ich schon öfter gehört. Es ist auch verständlich, dass die Leute nach den vielen personellen Veränderungen in den vergangenen Jahren verunsichert sind. Ich kann aber nur aus ganzem Herzen sagen, dass ich mich in Miesbach und Parsberg sehr wohlgefühlt habe. Gerade die Kontakte zu den Senioren in den beiden Altersheimen habe ich als sehr bereichernd empfunden, wie auch den Zusammenhalt in unserem seit der Zusammenlegung mit Hausham noch größeren Pastoralteam.

Dabei hatten Sie auch einige Umbrüche zu meistern.

Stimmt. Aber ich finde, dass uns das gut gelungen ist. Wenngleich ich auch nicht alle Vorhaben in die Tat umsetzen konnte, so darf ich doch sagen, dass ich unglaublich viele gute Erfahrungen in unseren beiden Pfarrverbänden machen durfte. Dafür bin ich allen, mit denen ich in meinen Jahren hier zusammen gekommen bin, sehr dankbar.

Wie es aktuell aussieht, wird das Ordinariat Ihre Stelle vorerst nicht nachbesetzen.

Das ist auch mein Kenntnisstand. Tatsächlich fühle ich mich deshalb immer wieder ein bisschen so, als würde ich mein Team im Stich lassen. Was mir hilft ist der Gedanke, wie viel ich hier mit meinen Kollegen bewirken konnte. Bei allem, was wir getan haben, und in unserem Miteinander war stets eine tiefe christliche Überzeugung zu spüren. Dieser Glaube wird das Team weiterhin tragen.

Zu seinem Abschied

feiert Diakon Franz Mertens am Samstag, 28. Dezember, um 18 Uhr eine Vorabendmesse in der Stadtpfarrkirche. Anschließend sind alle zum Stehempfang im Pfarrheim an der Kolpingstraße eingeladen.