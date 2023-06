Nach Personalproblemen: Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst weitet Öffnungszeiten wieder aus

Von: Sebastian Grauvogl

Öffnet sich wieder für den kinderärztlichen Bereitschaftsdienst: das Krankenhaus Agatharied, hier ein Blick ins Foyer. © Thomas Plettenberg

Wegen eines Mangels an Ärzten stand die Zukunft des kinderärztlichen Bereitschaftsdienstes im Landkreis kurzzeitig auf der Kippe. Die Rettung war ein Kraftakt - aber sie ist geglückt.

Landkreis – Diesen Stapel an Faxen konnte die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) nicht ignorieren. Gut 200 Kollegen hätten sich mit diesen Schreiben für den Verbleib des kinderärztlichen Bereitschaftsdienstes im Landkreis Miesbach eingesetzt, berichtet Dr. Stefan Razeghi unserer Zeitung. Mobilisiert habe sie der Vorsitzende des Ärztlichen Kreisverbands, Dr. Thomas Straßmüller, dem Razeghi als Vorsitzender der Kinderärzte im Landkreis sehr für diese Solidarität dankt. Zusammen mit dem laut Razeghi ebenfalls beeindruckenden Engagement der Politik – allen voran von Landrat Olaf von Löwis und der CSU-Stimmkreisabgeordneten und Landtagspräsidentin Ilse Aigner – sowie aus dem Krankenhaus sei es gelungen, das Angebot (wenn auch mit Einschränkungen) über die schwierige Zeit zu retten. Und damit das vorzubereiten, was nun am 1. Juli endlich wieder möglich ist: die Rückkehr der Bereitschaftspraxis ins Krankenhaus Agatharied.

Unerwarteter Wegfall von Kollegen aus der Dienstgruppe

Dass die Zukunft der kinderärztlichen Versorgung außerhalb der normalen Sprechzeiten überhaupt auf der Kippe stand, lag an einem laut Razeghi in diesem Umfang unerwarteten Wegfall von Kollegen aus der Dienstgruppe. Wie berichtet, standen aus gesundheitlichen und altersbedingten Gründen Anfang 2023 nur noch sieben statt zehn Kinderärzte für die Bereitschaftsdienste zur Verfügung. Gleichzeitig war die Praxis im Krankenhaus seit Beginn der Corona-Pandemie 2020 bis auf Weiteres nicht nutzbar.

Razeghi meldete den Wegfall der Kollegen an die KVB – und die schlug zwei Optionen vor. Entweder die Miesbacher Dienstgruppe werde mit Rosenheim zu einer größeren Einheit zusammengelegt, oder der kinderärztliche Bereitschaftsdienst werde in den hausärztlichen Dienst integriert, wie dies beispielsweise im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen schon immer der Fall sei.

Dr. Stefan Razeghi, Kinderarzt aus Miesbach. © THOMAS PLETTENBERG

Für Razeghi und seine Kollegen waren beide Vorschläge nicht akzeptabel. So wären sowohl eine Fusion mit Rosenheim als auch eine Eingliederung in den hausärztlichen Dienst das vollständige Ende der eigenen kinderärztlichen Notversorgung gewesen. „Undenkbar“, sagt Razeghi. So habe man über Weihnachten 2022 begonnen, sämtliche Hebel in Bewegung zu setzen, um eine Übergangslösung zu organisieren. Wie berichtet, führte dies zwar zu reduzierten Bereitschaftszeiten, aber eben auch zu einem Fortbestand des Angebots.

Praxis kehrt ins Krankenhaus zurück

Der Lohn der Mühen folgt nun Anfang Juli. Wie Razeghi erfreut mitteilt, ist die Bereitschaftspraxis im Krankenhaus dank der zwischenzeitlich gelockerten Zutrittsregeln und den zum Schluss doch noch erfolgreichen Verhandlungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung wieder nutzbar. Dadurch könne man auch die Öffnungszeiten an den Wochenenden ausweiten – von 9 bis 13 Uhr auf 9 bis 15 Uhr. Da die Organisation der Bereitschaftspraxis nun durch die KVB erfolge, sei diese künftig nicht mehr über die 0 80 26 /38 92 92 erreichbar, sondern über die bayernweit gültige 116 117. Eine Terminvereinbarung sei nicht notwendig.

Doch auch in den vergangenen Monaten sei das Verständnis der Patienten beziehungsweise ihrer Eltern groß gewesen, berichtet Razeghi. Auch wenn der Grund dafür eigentlich bedauernswert ist: „Es hat sich bei den meisten Leuten herumgesprochen, dass die Ressourcen unseres Gesundheitssystem wegen des massiven Kostendrucks am Limit sind.“

