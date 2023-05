Nach Spendenaufruf: Miesbacher Brandopfer überwältigt von Solidarität

Von: Sebastian Grauvogl

Dramatischer Anblick: Über ganz Miesbach war die Feuersäule bei dem Wohnhausbrand am Millauerweg zu sehen. © Johannes Paul

„Sprachlos und unglaublich dankbar“: So fühlt sich die Miesbacher Familie, die eine gigantische Welle an Solidarität erfährt, nachdem sie bei einem Wohnhausbrand fast alles verloren hat.

Miesbach – Eine beeindruckende Solidarität erfährt die Familie Steinberger, die beim Brand eines Mehrparteienhauses in Miesbach in der Nacht auf Dienstag quasi ihr gesamtes Hab und Gut in den Flammen verloren hat. Nur einen Tag, nachdem Markus Steinberger einen Aufruf auf der Online-Plattform Gofundme abgesetzt hatte, stieg der Spendenstand schon auf knapp 15 000 Euro bei mehr als 300 Einzelspendern – Tendenz steigend. Hinzu kommen zahlreiche Sachspenden, unter anderem auch für die erst sieben Monate alte Tochter Lena.

„Wir sind sprachlos und unglaublich dankbar“, sagt Christina Steinberger gestern auf Nachfrage unserer Zeitung. Sie und ihr Mann seien den ganzen Tag unterwegs gewesen, um alle Hilfsangebote beantworten zu können. Sogar ortsansässige Unternehmen würden sie unterstützen, schwärmt Steinberger und nennt beispielhaft ein „Dirndl-Paket“, das das Nähparadies Hein in Miesbach für sie geschnürt hat.

Ablenkung hilft, mit dramatischer Situation umzugehen

So sehr die Ablenkung der Familie hilft, mit der dramatischen Situation umzugehen: Abends, wenn es ruhiger wird, spüren die Steinbergers, wie schwer die Ereignisse der Brandnacht zu verarbeiten sind.

Die Kriminalpolizei arbeitet indes fieberhaft an der Klärung der Ursache des Feuers. Erste Erkenntnisse sind laut Polizeipräsidium Oberbayern Süd aber wohl frühestens Ende der Woche zu erwarten. Auch zur Person des Hauseigentümers wollte die Polizei gestern keine Angaben machen.

Spendenkonto

Auf Wunsch einiger spendenwilliger Leser nennt die Familie Steinberger nun auch ihre Bankverbindung: IBAN: DE 40 7115 0000 0500 5986 36, Kreissparkasse Bad Aibling.

sg