Nach Todesdrama an Mangfall: Angeklagter (29) wollte Polizist nicht verletzen

Weil er einen Polizisten vorsätzlich verletzt haben soll, landete ein Miesbacher (29) vor Gericht. Bei der Verhandlung stellte sich jedoch ein ganz anderer Sachverhalt heraus.

Miesbach – Weil er seinen Freund aus der reißenden Mangfall retten wollte, verletzte ein Mann im August 2021 zwei Polizisten. Das spätere Todesopfer war bei einer Geburtstagsfeier in Müller am Baum alkoholisiert in den Fluss gesprungen und ertrunken. Um noch Schlimmeres zu verhindern, hielten die hinzugezogenen Rettungskräfte den Freund ab, selbst ins Wasser zu gehen. Letzterer wurde vom Amtsgericht Miesbach bereits für seinen daraus resultierenden Übergriff auf die Polizisten bestraft. Jetzt saß auch noch ein weiterer Freund von ihm auf der Anklagebank. Der 29-jährige Miesbach wurde des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie einer vorsätzlichen Körperverletzung bezichtigt. Er selbst schilderte die Situation ganz anders.

29-Jähriger wollte Freund von Polizei wegziehen

Laut Staatsanwaltschaft versuchte der 29-Jährige, seinem mittlerweile verurteilten Kumpel zu helfen und habe dabei den Arm eines Polizisten weggezogen und ihm eine Unterlippenplatzwunde zugefügt. Der Angeklagte hingegen beteuerte, dass auch er seinen Freund am Sprung in die Mangfall hindern wollte. Er habe in die Rangelei nur eingegriffen, um den Kumpel von den Polizisten wegzuziehen. Dazu habe er versucht, diesen zu „umarmen“ und mit ihm ein paar Schritte zurückzugehen. Die Beamten habe er dabei „nicht berührt und schon gar nicht geschlagen“.

Polizist bestätigt Darstellung

Ein Beamter der Holzkirchner Polizei, der als Zeuge geladen war, bestätigte diese Darstellung. Ein Kollege und er seien – zunächst stehend, dann auf dem Boden – in ein Gerangel mit dem bereits Verurteilten verwickelt gewesen. Dann sei der Angeklagte hinzugekommen und habe an seinem linken Arm gezogen, sagte der 23-jährige Beamte und ergänzte: „Ich glaube nicht, dass er mir mit dieser Aktion Schaden zufügen wollte.“ Eher sei es dem Miesbacher wohl darum gegangen, die Situation zu bereinigen. „Meine Verletzungen stammen auch sicher nicht von ihm“, betonte der Polizist. Auch die Platzwunde an der Lippe sei im Handgemenge mit dem Freund des Angeklagten entstanden.

Staatsanwaltschaft plädiert für Freispruch

Für die Staatsanwältin eine glaubwürdige Entlastung des Angeklagten. Da dieser offensichtlich nur „das Geschehen beruhigen“ wollte, seien beide Tatvorwürfe hinfällig und der 29-Jährige folglich freizusprechen. Auch Richter Walter Leitner erkannte an, dass der Miesbacher nur eine Eskalation der Auseinandersetzung zwischen seinem Freund und der Polizei verhindern wollte. „Ich sehe keine Aggression und keine Attacke“. Selbst wenn der Angeklagte leicht am Arm des Polizisten gezogen habe, sei dieser dadurch nicht verletzt worden. Der 29-Jährige selbst nutzte trotz des Freispruchs die Gelegenheit, um sich bei dem Beamten für sein körperliches Eingreifen zu entschuldigen.

Philip Hamm

