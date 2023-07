Nach Unwetter mit Orkanböen: Chaos auf Straßen und Schienen im Landkreis Miesbach

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Abgebrochene Äste gab es auf vielen Straßen im Landkreis Miesbach nach dem Unwetter mit Orkanböen. © dak

Kurz vor Mitternacht brach das Unwetter über den Landkreis Miesbach herein. Die Schäden durch die Sturm- und Orkanböen sorgen für viele Einsätze und Chaos - vor allem im Zugverkehr.

Landkreis - Der Windsprung war beeindruckend, fast schon beängstigend. Regte sich bis kurz nach 23 Uhr noch kaum ein Lüftchen in der nach wie vor drückenden Schwüle über dem Landkreis Miesbach, bogen sich die Bäume wenige Minuten später unter den plötzlich von Westen aufkommenden Sturm- bis Orkanböen. Windspitzen von 111 km/h am Yachtclub Bad Wiessee sowie 113 km/h auf dem Taubenberg am Spitzingsee weist das Messnetz von Kachelmannwetter aus. Angesichts der quasi von Nord nach Süd durchgehenden Gewitterlinie dürfte es andernorts im Landkreis nicht viel ruhiger abgegangen sein. Dazu ein stroboskopartiges Blitzspektakel mit fast schon pausenlosem Donnergrollen. Noch während die Unwetterwalze tobte, gingen schon die ersten Sirenen, Feuerwehren rückten aus. Der Grund: abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume auf Straßen, Schienen und Dächern.

Auch interessant: Die Bilder der Unwetternacht in Bayern

Chaos in allen Netzen der BRB

Die Auswirkungen sind bis weit in den Mittwoch hinein zu spüren. Vor allem im Zugverkehr herrscht nahezu Stillstand. Wie die Bayerische Regiobahn (BRB) auf ihrer Homepage mitteilt, fährt durch die Sturmschäden bis auf Weiteres kein Zug zwischen Holzkirchen und München, auch auf den Strecken Richtung Bayrischzell und Tegernsee gibt es viele Ausfälle. An einen regelmäßigen Fahrplan ist laut BRB-Sprecherin Anette Luckner aktuell nicht zu denken. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen lasse sich spontan ebenfalls nicht organisieren, nicht zuletzt wegen den ohnehin großem Fahrermangel. „Es herrscht Chaos“, sagt Luckner und bittet deshalb auch um Verständnis, vorerst keine detaillierten Angaben zu den betroffenen Streckenabschnitten oder gar Prognosen über deren Freigabe machen zu können. „In unserer Leitzentrale glühen die Telefone“, sagt Luckner. Denn nicht nur die Schienen im Oberland, sondern auch die anderen vier Netze der BRB seien vom Unwetter erwischt worden. „Das Problem ist, dass die Schäden so flächendeckend aufgetreten sind“, erklärt die Sprecherin und hofft, im Laufe des Tages weitere Infos geben zu können.

Lesen Sie auch: Boote kentern nach Sturm auf dem Tegernsee

Eine Bilanz der Feuerwehren im Landkreis folgt an dieser Stelle zeitnah.

Und noch kommt das Wetter über dem Landkreis Miesbach nicht zur Ruhe. Bereits am Mittwochmorgen zogen wieder Gewitter mit Starkregen und Wind über die Region. Nach einer kurzen Wetterberuhigung besteht im Laufe des Tages laut Wetterdiensten erneut großes Unwetterpotenzial, diesmal wohl auch für Hagel mit Korngrößen über fünf Zentimeter.

sg