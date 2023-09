Nach verheerendem Unwetter: Kachelmann-Kritik an Hagelfliegern flammt wieder auf

Von: Klaus Wiendl

Zuletzt im Einsatz: Eines der beiden Flugzeuge der Hagelflieger. Das Kernstück der Hagelabwehr hängt an den Tragflächen, ein Rohr, aus dem Silberjodid in die Gewitterwolken versprüht wird. © landratsamt rosenheim

Die Hagelfliegerei: Ist sie Humbug oder Schadensminderung? Nach dem Unwetter im südlichen Landkreis Miesbach flammt auch die Kritik eines bekannten Meteorologen wieder auf.

Landkreis – Die Hagelfliegerei: Ist sie Humbug oder Schadensminderung? Die Hagelwalze, die am vergangenen Wochenende auch über den südlichen Teil des Landkreises Miesbach eine Spur der Verwüstung zog, entlädt sich auch medial. Im Internet ist davon zu lesen, dass Wetterexperte Jörg Kachelmann die Hagelfliegerei als „gerissenes Betrugsschema“ bezeichnet. Nicht das erste Mal, dass der prominente Fachmann sich so äußert. Dieser sei unseriös, kontert Georg Vogl, Chef der Rosenheimer Hagelflieger.

Vogl ist leicht angesäuert angesichts der Schmähkritik, die ihm und der Hagelfliegerei wieder einmal von Kachelmann entgegengeschleudert wird. Seit über 40 Jahren steuert der Beamte im Landratsamt Rosenheim Flugzeuge in Gewitterwolken, um sie mit Silberjodid zu „impfen“ und Hagelunwetter abzumildern. So auch zuletzt. Doch da war er angesichts der „brachialen Gewalt“, der er mit einem Kollegen im zweiten Flugzeug entgegenflog, nahezu chancenlos (wir berichteten). „Es war völlig egal, wo die Zentren der Gewitterzellen waren, denn deren Ausdehnung ging über den ganzen Landkreis“. Bei dieser rasanten Entwicklung der „Monsterzelle“ hätte man auch zehn Flugzeuge hinschicken können, ohne etwas zu erreichen, räumte Vogl in der Nachschau ein. Wenigstens im nördlichen Teil des Landkreises, Richtung Irschenberg, sei es kaum zu Schäden gekommen. Miesbach, Wörnsmühl und der Norden Fischbachaus wurden womöglich durch Vogels Hagelabwehr weitgehend verschont.

Kachelmann zu Hagelfliegern: „Geld besser direkt aus dem Flugzeug werfen“

Die vielen Geschädigten am Tegernsee und Schliersee dürfte dies kaum trösten. Sie bekamen die volle Wucht der Hagelgeschosse ab. Die Schäden gehen in die Millionen. Da dürfte Kachelmanns vernichtende Kritik an Vogls ehrenamtlichem Einsatz eher verfangen. Die Hagelfliegerei sei ein „gerissenes Betrugsschema, das von Menschen ausgenutzt wird, die ein teures Hobby haben“, sagte Kachelmann im Interview mit der Tegernseer Stimme. Man könne das für die Hagelfliegerei verwendete Geld auch „direkt aus dem Flugzeug“ werfen. Dies würde wenigstens die Menschen am Boden glücklich machen, wettert der einstige ARD-Mann. Da es keinen Beweis gebe, dass Hagelfliegerei etwas bringe, seien es „Scharlatane, die sich am Aberglauben einer seltsamen Hagelsekte bereichern“. Es seien „mafiöse Strukturen“, für die öffentliche Gelder ausgegeben würden, gipfelt Kachelmanns Kritik an der Hagelfliegerei, auch an der von Vogl.

Hagelflieger-Chef kontert: „Kachelmann einer vernünftigen Argumentation in keiner Weise zugänglich“

Der kennt Kachelmann seit Jahren aus verschiedenen Auseinandersetzungen, wie er auf Anfrage erwidert. Die Parolen seines Kontrahenten seien immer die gleichen. „Einer vernünftigen Argumentation ist er in keiner Weise zugänglich.“ Bei einem Disput vor Jahren habe er ihn zu einem Einsatzflug eingeladen, aber daraufhin nichts mehr von Kachelmann gehört. Diesen würde er inzwischen „ignorieren“ und „seinen Job so gut wie möglich machen“.

Kachelmann ist allerdings mit seiner Kritik an der Hagelfliegerei nicht alleine. Viele Wetterkundler bezweifeln den Effekt, dass von Flugzeugen aus versprühtes und gezündetes Silberjodid eine hagel- und schadenmindernde Wirkung hat. Hier scheiden sich die Geister. Was für die einen Teufelswerkzeug ist, überzeugt andere durch die Wirksamkeit. Diese werde durch eigene Statistiken belegt, heißt es bei der Technischen Hochschule Rosenheim. Sie arbeitet mit Vogls Crew und dem Hagelabwehrverein, getragen von 8000 Mitgliedern, zusammen. Die Erkenntnis: Nach mehreren Jahren in Folge ohne gravierende Hagelschäden habe es das Alpenvorland erstmals wieder 2021 heftig erwischt. Nun – zwei Jahre später – eben erneut. Dennoch hält man in den Landkreisen Rosenheim, Miesbach, Traunstein sowie in Kufstein an den Hagelfliegern fest. Sie finanzieren diese jährlich mit 200 000 Euro.

