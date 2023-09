Nach Weggang von Leader-Manager: REO stellt Förder-Team neu auf

Von: Sebastian Grauvogl

Auf eine gute Zusammenarbeit: (v.l.) Anton Stetter (Vorstandsvorsitzender Unternehmerverband Miesbach), Markus Taffel (neuer REO-Förderlotse), Michael Pelzer (Vorsitzender LAG Kreisentwicklung Miesbacher Land), Michael Stacheter (neuer Leader-Manager) und Alexander Schmid (Vorstandsvorsitzender REO). © REO

Viereinhalb Jahre war Simon Kortus der Leader-Manager im Landkreis Miesbach. Jetzt zieht es ihn zurück in die Heimat. Ein Nachfolger wurde schon gefunden - und der saß bis jetzt im Nachbarbüro.

Landkreis – Vom Lotsen zum Manager: Schnell ging’s für Michael Stacheter beim Kommunalunternehmen Regionalentwicklung Oberland (REO). Gerade einmal zehn Monate ist es her, seit der aus Valley stammende Politikwissenschaftler seine Stelle als Förderexperte bei der REO antrat. Seit 1. September ist er hier nun auf ein einziges Programm spezialisiert: Leader. Der Grund: Simon Kortus, seit viereinhalb Jahren Leader-Manager, hat dem Landkreis Miesbach den Rücken gekehrt. „Aus privaten Gründen“, wie es in der Pressemitteilung der REO heißt.

Wechsel auch aus familiären Gründen

Michael Pelzer, Vorsitzender der LAG Kreisentwicklung Miesbacher Land, wird konkreter: Kortus sei mit seiner Partnerin ins heimische Göppingen zurückgekehrt. „Nicht nur, aber auch, weil in unserem Landkreis die Gründung einer Familie ein Stück schwieriger ist, als dort, wo Großeltern, Bruder und Eltern wohnen“, erläutert Pelzer die Rückkehr des Leader-Managers in seine Heimat. Dort wird er laut REO die Stelle des Quartiers- und Stadtteilmanagers in Esslingen am Neckar antreten.

Simon Kortus, wird Stadtteilmanager in Esslingen am Neckar. © THOMAS PLETTENBERG

Einen ähnlichen Schritt also, den sein Nachfolger Stacheter mit seinem Start bei der REO getan hat. Wie berichtet, war der 34-Jährige zuvor als Berater für den öffentlichen Sektor bundesweit unterwegs. Und auch der Mann, der ihn nun als Förderlotse beerbt, ist ein beruflicher Rückkehrer. Der gebürtige Weyarner Markus Taffel (28) war nach seinem Tourismus- und Internationales Management-Studium zuletzt bei einem Getränkehersteller in Baden-Württemberg tätig. Bei der REO wird er nun Unternehmen aus dem Landkreis proaktiv auf Fördermittel aufmerksam machen, passende Programme auswählen und bei der Antragstellung beratend zur Seite stehen. Obwohl es die Stelle des Förderlotsen erst seit einigen Monaten gebe, sei man bereits mit vielen Unternehmern in Kontakt getreten, sagt Taffel und lobt damit die Arbeit Stacheters. Es sei ihm ein Anliegen, diese Kontakte weiter auszubauen, versichert der neue Förderlotse.

Gleich von mehreren Seiten kommt das Lob für die viereinhalb Jahre Leader-Management von Kortus. „Es sind große Fußstapfen, die Simon Kortus hinterlässt – doch ich werde mein Bestes geben und freue mich darauf, um die Leader-Erfolgsgeschichte im Landkreis weiterzuführen“, wird etwa Stacheter zitiert. REO-Vorstandsvorsitzender Alexander Schmid schließt sich diesen Worten an. Kortus habe „großartige Arbeit für den Landkreis im Bereich Leader“ geleistet, sagt Schmid und dankt für die „tolle Zusammenarbeit“ in den vergangenen viereinhalb Jahren.#

Emotionale Abschiedsworte

Fast schon emotional lesen sich die Abschiedsworte Pelzers: Kortus’ „leidenschaftliche, kompetente, und werteorientierte Arbeit haben viele Projektträger dankbar erleben dürfen“. Seine Strukturiertheit und Kommunikationsfähigkeit hätten das Umsetzen von Projekten wesentlich erleichtert. „Ihm vor allem verdanken wir die Spitzenposition der bayerischen Leader-Aktionsgruppen“, lobt Pelzer. Auch zur reibungslosen Übergabe des Staffelstabs an dem bis dato im Nachbarbüro sitzenden Stacheter habe Kortus maßgeblich beigetragen. „Wir werden ihn vermissen“, sagt Pelzer. Aber mit dem guten Gefühl, einen „hervorragenden Nachfolger“ zu haben. „Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit.“

Die dürfte dem neuen LAG-Manager auch so schnell nicht ausgehen. Wie berichtet, hat die neue Leader-Förderperiode von 2023 bis 2027 erst vor wenigen Monaten begonnen. Die Antragsformulare für neue Projekte liegen laut Pelzer schon bereit.

sg