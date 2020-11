Die Nachbarschaftshilfen kaufen für Senioren ein, bringen sie zum Arzt und helfen Menschen in Corona-Quarantäne. Durch die Pandemie fehlt ihnen aber Geld. Die Heimatzeitung will helfen.

Landkreis – „Durch die Corona-Pandemie fehlt derzeit gerade den Organisationen Geld, die besonders gebraucht werden“, sagt Christine Dietl, Seniorenbeauftragte des Landkreises. Bestes Beispiel: die Nachbarschaftshilfen – gemeinnützige Vereine mit ehrenamtlichen Helfern, die Senioren, Risikopatienten und Kranke unterstützen bei Einkäufen, Erledigungen und alltäglichen Problemen. Sie fahren Menschen zum Arzt, die dort sonst nicht hinkommen. Sie hören denen zu, die sonst niemanden zum Reden haben. Allesamt wichtige Aufgaben in einer Pandemie, die Menschen krank macht und isoliert.

Nachbarschaftshilfen: Corona-Unterstützung für Senioren und Notleidende

Doch diese Aufgaben sind in Gefahr, sagt Dietl. Da die Nachbarschaftshilfen Bedürftigen ihre Dienste kostenlos anbieten, decken sie ihre Kosten größtenteils über Spenden. Benefizveranstaltungen wie der Schlierseer Advent fallen heuer aber aus. Das reißt Löcher in die Kassen. Schon jetzt verzichten viele Helfer auf Aufwandsentschädigungen, um die Kassen der Nachbarschaftshilfen zu schonen, berichtet Dietl.

Die Geldknappheit macht die Nachbarschaftshilfen unattraktiv für Helfer. Bereits jetzt sind die meisten Unterstützer selbst Senioren und Teil der Hochrisikogruppe. In der Pandemie können sie nur eingeschränkt helfen. Zwar hätten sich durch Corona auch einige junge Menschen eingebracht, doch es seien noch zu wenig. „Wir müssten die Hilfe attraktiver gestalten“, sagt Dietl. Doch das ist schwierig.

Ein Beispiel: Die meisten Helfer erledigen Einkaufsdienste mit dem eigenen Auto. Ecken sie beim Einparken vor dem Supermarkt an, zahlen sie entweder selbst den Schaden oder den steigenden Beitrag der Kfz-Versicherung. Viele helfen also nicht nur umsonst, sie riskieren auch, auf Jahre wegen ihres Einsatzes weniger im Geldbeutel zu haben. Selbstlos, aber ein schlechtes Argument auf der Suche nach Unterstützern.

Einige Nachbarschaftshilfen erwägen deswegen, eigene Autos zu kaufen, mit denen ihrer Helfer zum Einsatz fahren können. Dafür brauchen sie Spenden. Das ist ein Punkt, bei dem die Aktion „Leser helfen Lesern“ der Heimatzeitung sie unterstützen will.

Ein weiterer sind Fortbildungen. Dietl will den Helfern Schulungen für Ersthelfer, zum Umgang mit Demenz, Abgrenzungsübungen, Ausgleichs- und Entspannungsübungen und vieles mehr anbieten. Auch die kosten Geld. Auch hier hilft die Aktion.

Schließlich wollen die Nachbarschaftshilfen Senioren die Einsamkeit nehmen. „Der Sohn in Hamburg, die Tochter im Ausland, alle beruflich voll eingebunden“, sagt Dietl. Die Isolation belaste am meisten. Hilfe beim Einkauf alleine gleiche das nicht aus. Die Nachbarschaftshilfen wollen daher Leihgeräte anschaffen, mit denen Senioren Kontakt zu entfernt lebenden Verwandten halten. Helfer sollen sie bei der Bedienung unterstützen. Dietl: „Senioren sollen per Chat ihre Enkel sehen und zeigen können was sie bewegt – sei es die frisch erblühte Blume oder das eben fertiggestellte Bastelwerk.“

Bei all diesen Aufgaben will „Leser helfen Lesern“ die Nachbarschaftshilfen unterstützen. Die Spendensumme wird nach Abschluss der Aktion Anfang 2021 an die Organisationen in den Kommunen weitergeleitet. Der Anteil orientiert sich an der jeweiligen Einwohnerzahl. In Gemeinden, in denen es keine Nachbarschaftshilfen gibt, werden Vereine unterstützt, die dort deren Aufgaben übernehmen.