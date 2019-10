Kick van Walbeek im Stadtrat Miesbach vereidigt

Miesbachs Stadtrat hat ein neues Mitglied. In der jüngsten Sitzung hat Bürgermeisterin Ingrid Pongratz Kick van Walbeek als Nachfolgerin für den verstorbenen Peter Haberzettl (Grüne) vereidigt.

Wie berichtet, hatte Haberzettl in der September-Sitzung die Niederlegung seines Mandats beantragt, dem der Stadtrat gefolgt war. Als Nachrücker stand zunächst Marinus Kohlhauf auf der Liste. doch dieser lehnte ab. Somit war die Hebamme Kick van Walbeek (49), die eigentlich Marie-Christine mit Vornamen heißt, an der Reihe – und sie nahm an.

Veränderung in den Ausschüssen

Im Anschluss an die Vereidigung folgte die Neubesetzung der Ausschüsse, in denen Haberzettl Mitglied (Finanz-, Personal-, Rechnungsprüfungsausschuss) oder Vertreter (Bau-, Kultur-, Stadtentwicklungsausschuss) war, sowie des Schul- und des Abwasserzweckverbands. Mitglied in Finanz- und Personalausschuss ist nun Astrid Güldner, in letzterem vertritt sie Walbeek.

Neue Vertreterin im Bauauschuss ist Güldner, im Kultur- und Stadtentwicklungsausschuss vertritt Walbeek. In den Rechnungsprüfungausschuss rückt Manfred Burger, vertreten durch Güldner. Walbeek ist Vertreterin im Abwasserzweckverband und Mitglied im Schulzweckverband, vertreten durch Güldner.

