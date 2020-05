Gibt es jetzt eine schwarz-grüne Koalition im Stadtrat?

Ex-Bürgermeisterkandidatin Astrid Güldner (Grüne) ist mithilfe der CSU Zweite Bürgermeisterin von Miesbach geworden – zum Unmut von Freien Wählern und SPD. Wir fragten nach, was das für die Arbeit im Stadtrat bedeutet.

Frau Güldner, sind die Grünen nun der neue Juniorpartner der CSU?

Nein, meine Wahl zur Zweiten Bürgermeisterin wird unsere politischen Entscheidungen als Grünen-Fraktion nicht beeinflussen. Das betrifft lediglich die Person Astrid Güldner, der man zutraut, die Amtsgeschäfte im Rathaus stellvertretend zu führen. Zu den Themen wird es im Stadtrat sachliche, fachliche Diskussionen geben. Wir werden also die Verkehrsberuhigung am Marktplatz weiter verfolgen und uns auch künftig für unsere Themen einsetzen. Es wird also keine Koalition mit der CSU sein.

Wie groß ist der Schaden, der durch diese Differenzen gleich zu Beginn der neuen Amtszeit im Stadtrat entstanden ist?

Zu diesem Konflikt gehören mehrere. Die Freien Wähler hatten als zweitstärkste Fraktion das Vorschlagsrecht, haben es aber nicht für sich genutzt. Und es ist auch ein legitimer Ansatz, einen unterlegenen Bürgermeisterkandidaten mit dieser Aufgabe zu betrauen. Normalerweise wäre das Walter Fraunhofer auf der SPD-Liste gewesen, der aber nicht mehr im Stadtrat vertreten ist. Wen soll man also wählen? Die SPD hat zwei Sitze verloren, die Grünen haben einen dazu gewonnen – fast wären es sogar zwei gewesen. Für mich spricht auch, dass ich mehr Stimmen habe als die Stimmenkönige bei den Freien Wählern. Aber ich hätte nicht Zweite Bürgermeisterin werden müssen. Dritte wäre auch in Ordnung gewesen.

Wie geht es nach diesem konfliktreichen Start weiter? Lässt sich die allseits beschworene Einigkeit zum Wohl der Stadt noch mal finden?

Das wird sich zeigen. Mir geht es um Themen. Die möchte ich übergreifend und gemeinsam behandeln. Es wäre gut, wenn wir wieder dahin kommen, dass die Meinung des einzelnen Stadtrats gesehen wird und nicht die Position einer Partei. Durch den Wahlkampf ist das in den Hintergrund getreten. Gemeinsam heißt auch zusammen mit der CSU. Es wäre schön, wenn wir gerade in diesen Zeiten Opposition nicht um ihrer selbst willen machen, sondern um konstruktiv Ideen für die Zukunft unserer Stadt einzubringen. Demokratie lebt von vielen Meinungen. Grabenkämpfe und Scharmützel bringen die Stadt nicht weiter.

ddy