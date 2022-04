Nachruf auf Georg Nürnberger: Der Miesbacher Maurermeister mit dem großen Herz

Von: Sebastian Grauvogl

Blick über den Friedhof Miesbach: Hier wird Georg Nürnberger seine letzte Ruhe finden. Anfang der 1950er-Jahre baute der Maurermeister die Aussegnungshalle, die bis heute auf dem Waldfriedhof steht. © Thomas Plettenberg

Seine Bauten prägen bis heute die Kreisstadt: Der Miesbacher Maurermeister Georg Nürnberger ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Ein Nachruf auf einen Mann mit großem Herz.

Miesbach – Ein paar Eimer, Schubkarren und einfachstes Werkzeug: Das war Georg Nürnbergers Fundament, als er 1952 in Miesbach sein eigenes Baugeschäft gründete. Doch wie es ein guter Maurermeister macht, legte er in den Jahren danach Stein um Stein auf die Grundmauern seines Betriebs und schuf somit ein Familienunternehmen, das mittlerweile in dritter Generation geführt wird. Eins seiner ersten größeren Projekte war die Aussegnungshalle auf dem Miesbacher Waldfriedhof. Dort, wo der nun im gesegneten Alter von 100 Jahren verstorbene Nürnberger seine letzte Ruhe finden wird.

So unumstößlich wie die Mauern des stattlichen Gebäudes ist auch das Lebenswerk, das der Unternehmer in seiner Geburtsstadt geschaffen hat. Mit dem früheren Milchhof und dem Feuerwehrhaus prägte er die Baugeschichte seiner Heimat . Zudem engagierte er sich im Stadtrat und im Kreistag für die Kommunalpolitik. „Weitblick, Einsatzbereitschaft, harte Arbeit und viel Bescheidenheit“ hätten sein Wirken ausgezeichnet, erzählt Nürnbergers Schwiegersohn und Nachfolger in der Firma, Hans Epp.

Nürnberger wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf

Alles andere als im Überfluss sei sein Schwiegervater aufgewachsen, betont Epp. Da seine Eltern mit einer kleinen Landwirtschaft und fünf Kühen sechs Kinder zu ernähren hatten, habe Nürnberger schon früh erfahren, was Hunger bedeutet. Aber auch, dass man diesen mit Fleiß selbst stillen kann. Als Bub ministrierte Nürnberger in der Portiunkulakirche, wo er von den Armen Schulschwestern danach ein Frühstück bekam – und ein paar Pfennige, die er sorgsam für später zurücklegte.

Georg Nürnberger ist im Alter von 100 Jahren gestorben. © Privat

Auch das Lernen sei ihm wichtig gewesen, erinnert sich Epp. So sei Nürnberger zur Kolpingsfamilie anstatt zur Hitlerjugend gegangen, obwohl er dadurch samstags nicht an Ausflügen teilnehmen durfte, sondern die Schulbank drücken musste. Über die katholische Jugend lernte Nürnberger dann auch seinen Freund Franz Schwarzenböck kennen. Der spätere Weihbischof sei nicht nur einmal aus dem feierlichen Einzug in die Kirche ausgeschert, um seinen Spezl persönlich in der Bank zu begrüßen, erinnert sich Epp.

Einen Schutzengel hatte Nürnberger auch im Zweiten Weltkrieg an der Seite. Bei mehreren Fronteinsätzen wurde er zwar wiederholt verletzt und verlor ein Ohr, konnte jedoch 1945 nach Miesbach zurückkehren. Nur ein Jahr später heiratete er hier seine Frau Anna, die er später fünfeinhalb Jahre bis zu ihrem Tod liebevoll pflegte. Fast 20 Jahre lang lebte Nürnberger dann als Witwer, erfreute sich aber umso mehr an seinen drei Enkeln, die ihm seine Tochter Anneliese mit seinem Schwiegersohn Hans schenkte.

Keiner seiner Mitarbeiter musste je auf seinen Lohn warten

Nicht nur sie trauern um den 100-Jährigen, sondern auch all die Mitarbeiter und früheren Lehrlinge im Unternehmen, die ihn als Chef erleben durften. Nie habe einer von ihnen auf seine Lohntüte warten müssen, erzählt Epp. „Lieber hat er selbst bei sich gespart.“ Diese Großzügigkeit Nürnbergers setzt sich auch nach seinem Tod fort. Weil er seine letzten Monate im Seniorenheim verbrachte, kam in seiner Wohnung eine ukrainische Familie mit drei Kindern unter, erzählt Epp. „Das war ganz in seinem Sinne.“

