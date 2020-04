Miesbach trauert um einen Mann der Tat

Die Gemeinschaft ging ihm über alles. Sie hat sein Leben bestimmt und geprägt. In 15 Vereinen in Miesbach war Walter Koller zeitlebens aktiv und unterstützte sie nach Leibeskräften. Doch das ist nun vorbei.

Am 15. April verstarb der 82-Jährige plötzlich und unerwartet im Kreise seiner Familie.

„Er wurde im wahrsten Sinn aus dem Leben gerissen“, beschreibt es seine Frau Christa Koller. Im Elektrogeschäft, das Walter Koller von seinem Vater übernommen hatte und es in dritter Generation weiterführte. Sein handwerklicher Sachverstand hat den Elektromeister für viele Vereine wertvoll gemacht. Wenn Not am Mann war, hat der Walter geholfen. Und bei der Zahl der Vereine, in denen er aktiv war, gab es immer etwas zu tun – sei es beim Skiclub, den Haberern, dem FC, dem TEV, den Trachtlern, den Prüglern, dem Museumsverein oder beim Edelweißverein.

Wo immer Koller dabei war, packte er an. „Sein Sachverstand war sehr geschätzt“, erinnert sich sein Freund Hans Welles, der ihn als Vorsitzenden beim Skiclub Miesbach 1987 ablöste. 1978 hatte ihn Koller, der 1952 dem 1949 gegründeten Verein beigetreten war, übernommen. Als Mann der Tat kümmerte er sich um die SC-Hütte am Grünsee im Spitzinggebiet und nutzte die Chance, dem Verein mit dem Almcafé auf dem Volksfest eine gute Einnahmequelle zu verschaffen. „In sechs Wochen haben wir damals die Hütte gebaut“, erzählt Welles, der Koller auch als kritischen Geist beschreibt: „Seine Meinung hat er gradraus gesagt.“

Auch bei den Haberern, wo er nach seiner Vorstandstätigkeit beim SC das Amt des Vorsitzenden übernahm und 25 Jahre lang ausübte, nahm Koller eine sehr wichtige Rolle ein, berichtet Zweiter Vorsitzender Franz Mayer. So nahm er 1994 den Umzug vom Pechlerhof runter zur heutigen Habererschupf in die Hand. „Er hat viel für die Stadt getan und auch viel gewusst“, sagt Mayer. Egal ob Bürgerfest oder Verein: „Wenn’s gezwickt hat, war der Walter da.“ Deshalb sei er nicht nur verdient zum Ehrenvorsitzenden der Haberer geworden, sondern auch im Jahr 2018 mit der Bürgermedaille ausgezeichnet worden.

Auf diese Ehre sei er sehr stolz gewesen, berichtet seine Frau, die ihn trotz seines Vereinslebens als fürsorglichen Familienvater beschreibt. Die Familie mit den zwei Kindern bezog er kurzerhand in die Vereine mit ein. Und auch für seine beiden Enkelsöhne war der Opa stets da.

Die Beerdigung kann derzeit nur im engsten Familienkreis stattfinden. Die Trauerfeier mit seinen Weggefährten soll später nachgeholt werden.

ddy