Junge Talente am Herd: Nachwuchsköche überzeugen bei Wettbewerb

Sie alle sind Spezialisten ihres Fachs. Beim Wettbewerb des Vereins der Köche im Tegernseer/Schlierseer Tal waren die jungen Talente dennoch stark gefordert.

Landkreis – Miesmuscheln reinigen und kochen? Kein Problem. Frischgemüse in feine Streifen schneiden? Eine lockere Fingerübung. Kartoffeln schälen? Wie im Schlaf. Einzeln betrachtet hörten sich die Aufgaben beim Jugendwettbewerb des Vereins der Köche im Tegernseer/Schlierseer Tal nicht unbedingt nach großer Herausforderung für den bestens ausgebildeten Nachwuchs an. Doch die Kombination sorgte durchaus für den einen oder anderen Schweißtropfen unter der weißen Haube. „In der Ausbildung bereiten die jungen Köche meist nur einzelne Komponenten auf ihren jeweiligen Posten zu“, erklärt Siegfried Arlt, Vorsitzender des Vereins. Beim Wettbewerb in der Küche des beruflichen Schulzentrums Miesbach hingegen mussten sie ein Drei-Gang-Menü für sechs Personen zubereiten – ganz allein und unter ständiger Beobachtung der Juroren.

Jedes Jahr aufs Neue lädt der Verein der Köche den Nachwuchs dazu ein, sein Können an Topf und Pfanne zu präsentieren. Bei aller Anspannung und Ehrgeiz geht es in erster Linie darum, Erfahrungen zu sammeln, Kontakte zu knüpfen und das in der Ausbildung erlernte Wissen und Können in der Praxis umzusetzen, erklärt Arlt. Heuer lautete die Menüfolge: Ravioli mit Miesmuschelfüllung, Freilandpoularde mit Biogemüse vom Gut Wallenburg und Marzipan mit Schokolade und Früchten.

+ Der Sieger: Lawrence Türling vom Hotel Überfahrt. © Privat Trotz Trainings würden die Teilnehmer eine ganz andere Situation als in ihrem Berufsalltag vorfinden, sagt Arlt. „Der Stress, die fremde Küche – all das unterscheidet sich deutlich von den Arbeitsabläufen im Alltag.“ Hinzu komme der Druck, den man sich selbst auferlege. „Man will ja gewinnen.“

Zu Messer und Kochlöffel griffen heuer (absteigend in der Folge ihrer Platzierung im Wettbewerb) Lawrence Türling (Althoff Seehotel Überfahrt in Rottach-Egern), Arne Bonengel (Parkhotel Egerner Höfe in Rottach-Egern), Jakob Polte (Hotel Bachmair Weissach in Kreuth), Tobias Eggersberger (Hotel Holiday Inn in Unterhaching) und Alexander Kovalev (Posthotel Kolberbräu in Bad Tölz). Die Wertung übernahmen Magdalena Klein (Küchenchefin in der Fährhütte in Rottach-Egern), Philipp Jäger (lange Jahre Küchenchef der „Bavarie“ in München), Andreas Beilhack (Organisator des „Chefs Culinar Cup“) und Paul Deinzer, Roland Kolb und Hasan Akal (Verein Die Küchenmeister). Sich zurücklehnen und genießen durften die Eltern der Azubis sowie die verantwortlichen Ausbilder aus den Betrieben, die der Verein der Köche als Gäste eingeladen hatte. Sie wurden von engagierten Servicekräften um die Fachlehrer Udo Kohlmann und Johannes Weinfurtner bestens umsorgt.

Bei der Siegerehrung konnten sich endlich auch die den ganzen Tag über geforderten Köche entspannen. Sie freuten sich über Pokale sowie Sachpreise wie Kochjacken, Küchenmesser, Schmorbräter oder Fachbücher. Sieger Lawrence Türling wird beim Landesfinale am 19. und 20. März mit zwölf anderen Regionalsiegern den Vertreter Bayerns für das Bundesfinale in Frankfurt ermitteln.

sg