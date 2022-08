Nahwärme Miesbach: Heizzentrale soll in den Stadtwald - Planverfahren gestartet

Von: Dieter Dorby

Hier soll sie hin: Am Rande des Stadtwald südlich der Siedlung Auf der Grün möchte die Stadt Miesbach eine Heizzentrale erreichten. © thomas plettenberg

Die Nahwärmeprojekt in Miesbach hat die nächste Hürde genommen. Der Stadtrat hat beschlossen, die Heizzentrale im Randbereich des Stadtwalds zu errichten. Doch das ist heikel.

Miesbach – Das Errichten eines Nahwärmenetzes, für das der Miesbacher Stadtrat im April den Startschuss gegeben hatte, nimmt Fahrt auf. Als Betreiber wurde das Unternehmen MW Biomasse aus Irschenberg ins Auge gefasst. Mittlerweile ist die auch vorerst schwierigste Frage geklärt: Wo soll die dafür erforderliche Heizzentrale errichtet werden? Die Wahl fiel nun auf den Randbereich des Stadtwaldes südwestlich der Siedlung Auf der Grün.

Dabei ist die Standortsuche laut Bauamtsleiter Lutz Breitwieser generell schwierig. So müssten Eigentumsverhältnisse, Emissionsschutz (Luftqualität, Geruch und Geräuschentwicklung), Anbindung (Zufahrt, Wärmeanschluss) und Realisierbarkeit (Baurecht, Orts-/Landschaftsbild, Naturschutz, Nutzungskonflikte) berücksichtigt werden. Zumal die Fläche eine Größe von mindestens 600 Quadratmetern aufweisen müsse. Insgesamt waren laut Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) 20 Standorte zu untersuchen. Dabei war auch die Energiewende Oberland eingebunden. Am Ende erwies sich die Fläche im Stadtwald nahe der Grün als am günstigsten.

Landratsamt stellt Befreiung in Aussicht

Dazu habe es mit dem Landratsamt bereits zwei Ortstermine gegeben, bei denen sich die Untere Naturschutzbehörde erst zurückhaltend gezeigt habe. Das Problem: Die Fläche liegt im Landschaftsschutzgebiet. Damit das Vorhaben umgesetzt werden kann, braucht es eine Herausnahme durch den Kreistag oder eine Befreiung durch das Landratsamt, wofür ein öffentliches Interesse nachzuweisen wäre. Dafür dürfe es keine Alternativfläche geben. Die Voraussetzungen für eine Befreiung, die das einfachere Instrument ist, liegen laut Breitwieser vor. Eine Zustimmung habe die Untere Naturschutzbehörde in Aussicht gestellt.

Konkret eigne sich die Fläche im Wald gut, stellte der Bauamtsleiter fest. Sie liege verkehrsgünstig, das vorhandene Wegesystem sei gut. Auch der Wirbel um den Wegfall der Landschaftsschutzverordnung tangiere das Projekt nicht, wie Breitwieser betonte: „Wir tun so, als ob der Landschaftsschutz in der früheren Form noch besteht. Wir gehen in Absprache mit dem Landratsamt verantwortungsvoll mit der Situation um.“ Eine Veranstaltung, die die Bürger rundum informieren soll, wird etwa Ende September folgen.

Vorhabenbezogener Bebauungsplan kommt

Für Markus Seemüller (FWG) ist das bereits Erreichte ein guter Schritt, aber noch nicht genug. Deshalb reichte er einen weitergehenden Beschlussvorschlag für die öffentliche Sitzung ein, wonach konkret mit dem Investor über das Grundstück sowie die Leitungsrechte verhandelt werden solle, der aber gegen die Stimmen der FWG abgelehnt wurde. Das Thema wurde anschließend nicht-öffentlich erörtert. Der Beschluss, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen und den Flächennutzungsplan entsprechend zu ändern, wurde dagegen einstimmig angenommen.

Michael Lechner (FWG) verwarf zudem Bedenken bezüglich der Versorgung mit Biomasse: „Wir haben genug Holz in der Region.“ Generell gebe es viele Abnehmer, „die alle warten, weil sie alte Heizungsanlagen haben“. Erhard Pohl (CSU) stellte fest, dass man sich keinen Schnellschuss leisten solle. „Wir alle tragen die Verantwortung für diese weitreichende Entscheidung.“ Es sein ein komplexes Thema für Generationen. „Hier geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit.“

