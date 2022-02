Natalie Geisenberger macht Miesbach stolz: Familie und Fans jubeln im Sportheim

Teilen

Gold-Jubel: Im Sportheim des SV Miesbach verfolgten Familie und Fans von Natalie Geisenberger – etwa Ehemann Markus Scheer (vorne r.), SV-Chef Stefan Griesbeck und Bürgermeister Gerhard Braunmiller (2.v.l.) – den Goldlauf der 34-jährigen Miesbacherin. © Thomas Plettenberg

Rodel-Ass Natalie Geisenberger hat zum dritten Mal in Folge Einzel-Gold bei den Olympischen Spielen gewonnen. In ihrer Heimatstadt Miesbach jubelten Fans und Familie im Sportheim des SV Miesbach.

Peking/Miesbach – Die bange Frage wurde um 15.17 Uhr beantwortet: Würde Natalie Geisenberger die Schlüsselstelle, die ominöse Kurve 13, auch beim vierten Mal meistern? Die Antwort lautete: Ja. Und laut war auch das „Jaaaa“, das 7750 Kilometer entfernt von der Rodelbahn in Peking erschallte. Im Sportheim des SV Miesbach hatten sich die Geisenbergers Fans versammelt, um mit ihrem prominentesten Vereinsmitglied zu zittern und zu bangen – eben vor jener riskanten Kurve 13.

Mehr zum Thema: Mit Titel-Hattrick auf Rodel-Olymp: Geisenberger erneut Olympiasiegerin

Als es endlich so weit war und „Nat“ als letzte Rodlerin des vierten Laufs in den Startlöchern stand, herrschte angespannte Stimmung. Mucksmäuschenstill war es, alle Augen gebannt auf den Fernsehbildschirm gerichtet. Jubelschreie und lautes Klatschen, als im Ziel für Geisenberger Rang ein aufleuchtete. Auch der Silbermedaillengewinnerin Anna Berreiter aus Berchtesgaden hatten die Miesbacher kräftig applaudiert. Und noch ein Jubel, als der BR live ins Sportheim schaltete, um Geisenbergers Gatten Markus Scheer zu interviewen.

Rund 20 Familienmitglieder, Fans und auch der Bürgermeister Gerhard Braunmiller waren gekommen, an diesem Dienstagnachmittag, an dem die Miesbacherin Geisenberger Geschichte schrieb, zum dritten Mal in Folge den olympischen Einzelwettbewerb gewann, nun fünfmal Gold und einmal Bronze ihr Eigen nennt. Und der Team-Wettbewerb kommt ja auch noch.