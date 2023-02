Naturschutz-Ranger kritisiert: Schutzgebiete nicht in Apps eingetragen - „Betreiber wollen das nicht“

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Setzt auf persönliche Ansprache: Alexander Römer, Ranger im Landkreis Miesbach. Er trägt auch das Bergführerabzeichen auf der Brust – das Betretungsverbot vermittelt er im Gespräch nach Möglichkeit subtil. © Thomas Plettenberg

Ranger Alexander Römer ist für das Wildschutzgebiet an der Rotwand im Landkreis Miesbach zuständig. Im Interview zieht er Zwischenbilanz – und bringt digitale Ranger ins Gespräch.

Landkreis – Im neuen Wildschutzgebiet an der Rotwand gilt noch bis 14. Juli ein Betretungsverbot – zum zweiten Mal nach der Saison 2021/22. Natur und aussterbende Tierarten wie Rauhfuß- und Birkhühner sollen so geschont werden. Die Naturschutz-Ranger Alexander Römer und Andreas Köpferl überwachen vor Ort dieses Verbot und klären darüber auf. Nach den ersten Monaten der zweiten Saison spricht Römer mit unserer Zeitung über den Erfolg und die Zukunft dieser Regelung. In der persönlichen Präsenz im Gelände sieht der 53-Jährige die größten Chancen der Natur. Die Risiken schwinden dadurch nicht.

Herr Römer, das Wildschutzgebiet gilt heuer zum zweiten Mal. Hat sich schon etwas verbessert?

Alexander Römer: Die Entwicklung ist sehr positiv. Wir hatten deutlich weniger Menschen in den Schutzgebieten, als es noch in der ersten Saison waren. Im Winter lässt sich das leicht feststellen: Wir zählen Spuren von Wanderern, Schneeschuhgehern und Tourenskiern. Zurückzuführen ist dieser Erfolg sicher auf die Präsenz im Gelände von den Rangern der REO, der Gebietsbetreuer und von uns Rangern der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises.

Es gibt aber immer noch Übertretungen?

Römer: Leider werden gerade nach Neuschneefällen Geländeabschnitte auch in Schutzgebieten betreten oder befahren. Die meisten Menschen kennen sich dabei schlicht nicht aus, viele haben vom Schutzgebiet noch nichts mitbekommen. Doch wir können nicht alle fünf Meter ein Schild aufstellen. Nur ein kleiner Prozentsatz ignoriert die Schutzgebiete vorsätzlich.

Viele Sportler dürften sich bei der Tourenwahl nach Apps richten.

Römer: Es gibt zwei Apps, in denen das Schutzgebiet eingezeichnet ist: bei „Alpenvereinaktiv“ und bei „Outdooractive“. In allen anderen Apps sind die Wildschutzgebiete nicht eingezeichnet, weil die Betreiber das nicht wollen. Sie fürchten, dass Nutzer zu anderen Anbietern abwandern, in deren Karten die Gebiete nicht eingezeichnet sind. Verpflichten können wir niemanden. Das Problem gibt’s im gesamten Alpenraum, es müsste von übergeordneter Stelle gelöst werden.

Trotzdem werden die Übertretungen weniger. Gilt das auch für die Besucher insgesamt?

Römer: Ich greife beispielhaft ein Wochenende bei strahlendem Sonnenschein heraus: Am Taubenstein parkten bereits um 9 Uhr 150 Autos. Im Gelände trafen wir innerhalb von zwei Stunden auf 95 Skitourengeher, 38 Schneeschuhwanderer und zwölf Fußgänger.

Können sich die Tiere an Tagen mit schlechterem Wetter besser erholen?

Römer: Bei ausreichend Neuschnee können sich die Raufußhühner Schneehöhlen graben, um Energie zu sparen. Sobald das Wetter besser wird, geht es auf Nahrungssuche – ausgerechnet dann kommen aber wir Menschen.

Nicht nur bei schönem Wetter – auch nachts.

Römer: Nacht-Skitouren im freien Gelände sind eher kritisch zu betrachten. Hier ist der Störfaktor sehr hoch - gerade in Zeiten, in denen Wildtiere auf Energiesparmodus geschalten haben. Eine Möglichkeit, dennoch unterwegs zu sein, bieten hier die speziellen Angebote der Skipistenbetreiber. Zum Beispiel gibt es jeden Mittwoch den Skitourenabend am Sudelfeld oder donnerstags am Taubenstein.

Sie ahnden Verstöße aber nur im Wildschutzgebiet, in Wald-Wild-Schongebieten sind die Regeln freiwillig. Reicht das, um die Tiere zu schützen?

Römer: Messbar ist die Erholung in der Kürze der Zeit nicht. Das Sterben ist auch nicht die massivste Herausforderung, wichtiger ist Reproduktion. Wenn die Tiere geschwächt sind, schlägt sich das erst später durch. Nach vier bis fünf Jahren kann man mehr sagen. Auch weitere Schutzgebiete würden Sinn machen, dort können wir durch hoheitliche Befugnisse Verstöße mit bis zu 5000 Euro ahnden. Am meisten erreichen wir aber durch die Naturbetreuung vor Ort. Auch ohne Sanktionierung lässt sich viel erreichen. Wir sind täglich in rund 900 Quadratkilometern unterwegs – zu zweit. In Berchtesgaden gibt es 18 Ranger für 210 Quadratkilometer. Ohne die Unterstützung der REO-Ranger und die Gebietsbetreuer wäre dies alles bei uns nicht machbar.

Was macht den persönlichen Einsatz vor Ort so erfolgreich?

Römer: Das persönliche Gespräch mit Bergsportlern macht den Unterschied. Ich bin selbst staatlich geprüfter Berg- und Skiführer und kann daher nicht nur aktuelle Tourentipps geben, sondern vor allem auf die Problematik der Wildtiere im Winter eingehen.

Wie geht’s weiter mit Ihrer Arbeit – haben Sie eine Prognose?

Römer: Wir erwarten in Zukunft noch mehr Besucher, noch mehr Tagestouristen. Allein in München soll ja die Bevölkerungszahl bis 2040 um 16 Prozent wachsen. Durch den Einsatz von digitalen Rangern, wie sie zum Beispiel im Allgäu eingesetzt werden, könnten Freizeitsuchende bereits übers Internet besser gelenkt und informiert und Touren durch gesperrte Gebiete könnten besser aufgespürt werden. Sowas wäre für unseren Landkreis auch hilfreich. Das ist echte Detektivarbeit. Das wird eine besondere Herausforderung, aber ich bin positiv gestimmt, dass wir das schaffen können. nap

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.