Das Netz soll dichter werden: ÖPNV-Pläne für den Landkreis werden konkret

Die Zukunft des ÖPNV im Landkreis wird konkret: Des Bestandsaufnahme ist abgeschlossen, jetzt sollen die Qualitätskriterien festgeklopft werden. Und so sollen sie aussehen.

Landkreis – Subjektive Erfahrungen mit dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) hat wohl jeder Landkreisbürger schon gesammelt. Eine objektive, mit harten Zahlen unterfütterte und vor allem aktuelle Analyse des großen Ganzen hat bislang aber gefehlt. Nun liegt sie vor. Im Wirtschaftsausschuss des Kreistags hat Erik Meder vom Verkehrsplanungsbüro gevas die Ergebnisse der Bestandsaufnahme für den neuen Nahverkehrsplan des Landkreises vorgestellt. Und auch gleich den nächsten Schritt eingeleitet: das Festlegen von Qualitätskriterien, die künftig für den ÖPNV in der Region gelten sollen.

Die aktuelle Situation

Der Busverkehr im Landkreis fußt laut der Untersuchung auf zwei Säulen: Schülerbeförderung und Tourismus. Dies spiegelt sich nicht nur im Liniennetzplan, sondern auch in den Fahrzeiten wider. Als „nennenswerte“ Achsen haben die Experten von gevas die Strecke Miesbach-Schliersee, die Verbindungen rund um den Tegernsee sowie das Ortsbusnetz in Holzkirchen identifiziert. Die rund 25 bis 50 Hin- und Rückfahrten pro Tag konzentrieren sich allerdings auf die Morgens- und Mittagszeit – eben wegen der Schüler. „Außerhalb dünnt es stark aus“, erklärte Meder. Mit Ausnahme der touristischen Ziele, die auch an Wochenenden und Ferien regelmäßig angesteuert werden.

Der Berufsverkehr innerhalb des Landkreises sei vor allem auf die Stadt Miesbach ausgerichtet, die größten Pendlerströme weisen Richtung Rosenheim, Bad Tölz und natürlich München. Abgewickelt werden die Fahrten in erster Linie über die Schiene, erklärte der Experte. Da der Bahnverkehr aber durch den Freistaat organisiert werde, müsse man sich im Nahverkehrsplan des Landkreises nicht vordringlich damit beschäftigen – wenn auch die Anbindung an das Busangebot passen muss.

Komplett in der Hand des Landkreises ist hingegen das Anrufsammeltaxi (AST), das – mit Ausnahme des Tegernseer Tals – einen Halbstundentakt im gesamten Landkreis garantiert. Hier jedoch hakt es an der Nachfrage, stellten die Experten fest. Trotz eines Anstiegs der Nutzerzahlen von 2016 auf 2017 sei das AST zu wenig bekannt, sagte Meder. So hätten in der Online-Bürgerbefragung nur 48 Prozent der 580 Teilnehmer angegeben, überhaupt von dem Angebot gehört zu haben. „Kein toller Wert“, befand Meder.

Auch die anderen Antworten der Bürger fallen wenig schmeichelhaft aus. 85 Prozent sehen Lücken im Fahrplanangebot, für 39 Prozent hapert es an der Schnittstelle zwischen Bus und Bahn, 45 Prozent kritisieren Probleme wie Verspätungen oder überfüllte Verkehrsmittel.

Die Zielkriterien

Doch wie soll der ÖPNV im Landkreis in Zukunft aussehen? Um konkrete Maßnahmen zu beschließen, müsse man sich erst auf Mindeststandards in Sachen Qualität verständigen, machte Meder deutlich. Einen Vorschlag hatte er bereits mitgebracht. Der Tenor: lieber zu streng als zu lasch. So empfahl der Verkehrsplaner, nicht nur die Kriterien für den sogenannten ländlichen Raum anzuwenden, sondern auch die Hauptverkehrsachsen im Landkreis (Holzkirchen-Gmund, Holzkirchen-Fischbachau, rund um den Tegernsee, Waakirchen-Irschenberg sowie zusätzlich für den Tourismus das Schlierachtal und die Querverbindung Gmund-Hausham) als Anwendungsgebiete der neuen Leitpflöcke des ÖPNV einzubeziehen.

Letztere sehen ein durchaus ehrgeiziges Programm vor. So sollen die Busse auf den genannten Achsen tagsüber im 30- bis 60-Minuten-Takt verkehren. Nur nachts und sonntags könnte das Angebot reduziert werden – allerdings nicht auf den touristisch relevanten Linien. Ferner darf auch das Netz der derzeit 640 Haltestellen nicht zu dünn sein. Entfernungen von 300 bis 700 Metern bis zum nächsten Bus-Stopp sollten eingehalten werden, die Wartezeit beim Umsteigen zwischen fünf und maximal 20 Minuten betragen. Zudem gelte es, eine vollständige Barrierefreiheit herzustellen.

Der Appell des Verkehrsplaners war klar: „Gehen Sie mit den besseren Werten ins Rennen“, sagte Meder. Widerspruch aus dem Wirtschaftsausschuss gab es nicht. Der Empfehlungsbeschluss an den Kreistag fiel einstimmig. Weyarns Bürgermeister Leonhard Wöhr (CSU) bat jedoch darum, dass die Gemeinden auch bei der Entwicklung der aus den Qualitätsstandards generierten Maßnahmen einbezogen werden. „Wir werden eine Feedbackschleife einbauen“, versprach Schiffmann.

Landrat Wolfgang Rzehak (Grüne) machte klar, dass der neue Nahverkehrsplan nicht wie das Vorgängerexemplar in der Schublade verschwinden dürfe. „Das muss dann die Agenda für die nächste Legislaturperiode sein“, sagte Rzehak. „Sonst war alles für die Katz.“ Eine Aufforderung an die Gemeinden brauche es dafür nicht, betonte Holzkirchens Bürgermeister Olaf von Löwis (CSU). „Wir fordern seit Jahren, dass sich hier was tut.“ Gerade deshalb nahm Löwis den Vorstoß des Landrats gerne zur Kenntnis. „Es ist schön, dass jetzt auch der Landkreis mitzieht.“