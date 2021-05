Neue Aktion: Geschäfte bieten Künstlern eine Bühne und wollen so Miesbach beleben

Künstlerische Notlösung: In Miesbach haben (v.l.) Bürgermeister Gerhard Braunmiller, Sibylle von Löwis, Katrin Hering (mit ihrem Bild „Schuppig“, das aus gestanzten Papierkreisen besteht) und Max Kalup vom Stadtmarketing gestern den Startschuss für die Aktion „Kunst im Schaufenster“ gegeben. 22 Künstler stellen in 27 Läden aus.

KUNST IM SCHAUFENSTER - Neue Aktion soll Miesbachs Innenstadt beleben

Miesbach – Das gute alte Schaufensterbummeln wird in Miesbach neu belebt. Seit gestern läuft dort in der Innenstadt die Aktion „Kunst im Schaufenster“. Bis Sonntag, 13. Juni, sind in 27 Läden Bilder und Kunstwerke von 22 Künstlerinnen und Künstlern zu entdecken.

Es ist eine Symbiose, die sich aus den Folgen der Pandemie ergibt: Durch den Lockdown können die Läden nicht mehr wie gewohnt öffnen, und es kommen weniger Leute in die Innenstadt. Noch ärger trifft es die Kunstschaffenden: Sie haben kaum eine Möglichkeit mehr, sich zu zeigen und nach außen aufzutreten.

Mit dem Projekt „Kunst im Schaufenster“ bringt der Verein Kulturvision diese beiden Gruppen zusammen. Wie bereits in Holzkirchen, Otterfing, Bad Wiessee und Tegernsee werden nun auch in Miesbach die Schaufenster zur Bühne für lokale Künstler, und die Innenstadt wird für Spaziergänger gewissermaßen zu einer großen Open-Air-Galerie.

Ein ganzer Laden voller Kunst

Der offizielle Startschuss dazu fiel gestern an der Bahnhofstraße 4, wo bislang das Geschäft Jeanseria beheimatet war. In den nun leeren Räumen werden alle Schaufensterflächen genutzt, um eine im wahrsten Sinn bunte Vielfalt der Kunst zu präsentieren. Bürgermeister Gerhard Braunmiller gefällt die Aktion: „Es ist eine schöne Form der Belebung in dieser schwierigen Zeit.“ So könne man Menschen in die Stadt locken und den Künstlern eine Plattform bieten. Die Bereitschaft für die „Kunst im Schaufenster“, die sich vom Prinzip her am Krippenweg orientiert, war laut Max Kalup vom Stadtmarketing groß: „Viele Geschäfte haben Platz gemacht in ihren Schaufenstern.“

Große Bandbreite an Werken

Die große Offenheit der Ladeninhaber hebt auch Künstlerin Katrin Hering hervor: „Das ist für alle Künstler eine super Gelegenheit, etwas zu zeigen.“ Auch sei die psychologische Bedeutung nicht zu unterschätzen. „Aktuell spielen Künstler überhaupt keine Rolle, obwohl auch sie ein Wirtschaftsfaktor sind.“ Deshalb sei diese Aktion ein guter Ansatz. Was auch Braunmiller bestätigt: „Künstler brauchen unsere Unterstützung.“

Eine Anlaufstelle für Künstler aus dem ganzen Landkreis ist der Runde Tisch, den Sibylle von Löwis bei der Kulturvision betreut. „Wir bringen hier Künstler und Gemeinden zusammen“, sagt sie. Idealerweise bleibt „Kunst im Schaufenster“ nicht die letzte Aktion, der dieser Brückenschlag gelingt.

Zur Aktion

Die Künstler: Stefan Ambs, Michael Bachmann, Gabriele Cremer, Katharina Eisenberg, Ingrid Faltlhauser, Irma Fell, Walther Franzen, Barbara Gerbl, Karoline Haberzettl, Cornelia Heinzel-Lichtwark, Katrin Hering, Eva Hörbst, Sofia Horaz, Ulrich Hummel, Martin Kirmayr, Roswitha Klose-Krenn, German Kopp, Lisa Mayerhofer, Leo Purmann, Stefan Schweihofer, Paul Warburton, Agnes Wieser sowie Schüler der Klasse 6d der Realschule Miesbach.

Die Geschäfte:

Bahnhofstraße: Trachten Jäger, ehemalige Jeanseria, Betten Thoba;

Rathausstraße: Raiffeisenbank, Tabak Griesbeck, Optik Rath;

Fraunhoferstraße: Petra Hehl Schmuck & Uhren, Wäsche und Leder Grabmaier, Bekleidungshaus Waitzmann, Schöner Schein, Lederhosen Moser;

Heimbucherwinkl: Müller Trachten, Schuhhaus Egger;

Marktplatz: Café Huatfabrik, Brunners Vinothek, Weltentdecker, Chocolaterie, Optik Bucher, Das Buch am Markt;

Marktwinkl: Teehaus, Der Musikant;

Marienplatz: Bettenhaus Berner;

Lebzelterberg: Goldschmiede Brandl, Bergsport Schachenmeier, Raumausstatter Schachenmeier;

Stadtplatz: Wäschetruhe, Kalla Fashion.

