„Es gibt kein Lieblingsprojekt“

Die Wahl zum Bürgermeister von Miesbach ist für Gerhard Braunmiller (CSU) nicht gerade das, was man gemeinhin als „gmahde Wiesn“ bezeichnet.

Mit 51,5 Prozent fiel die Stichwahl knapp zu seinen Gunsten aus, und auch die Startbedingungen im neuen Amt könnten einfacher sein. Denn mit dem Asiatischen Laubholzbockkäfer (ALB) und die durch die Corona-Krise verschärfte Finanzlage der Kreisstadt warten gleich zu Beginn schwere Aufgaben auf das neue Stadtoberhaupt. Wie er ins Amt einsteigen will, verrät er im Interview.

Herr Braunmiller, auf Sie wartet nicht gerade ein leichter Einstieg ins Amt des Bürgermeisters von Miesbach.

Das ist richtig. Im Stadtrat haben wir ja schon gehört, dass alle Alarmglocken läuten. Es wird monatlich ein Monitoring zur Finanzsituation geben, und wir müssen überlegen, wie wir weiter vorgehen. Und wir müssen uns im kleinen Kreis mit Geschäftsleiter und Kämmerer entsprechende Methoden überlegen, wie wir damit am besten umgehen.

Erste Schritte ins neue Amt

Keine beneidenswerte Situation. Bereuen Sie schon, die Wahl gewonnen zu haben?

Nein, nein, auf keinen Fall. Vor uns liegt eine große Herausforderung und viel Verantwortung, auf die ich mich freue – auch in der Zeit der Katastrophen.

Was sind die ersten Aufgaben, um die Sie sich kümmern wollen?

Zuerst bereite ich mit der Verwaltung die Geschäftsordnung für die konstituierende Sitzung am 7. Mai mit vor. Das ist zusammen mit dem Überarbeiten der Geschäftsordnung eine gute Gelegenheit, um sich einzuarbeiten. Und was natürlich ebenfalls ganz oben steht, ist die Mitarbeiter kennenzulernen. Es steht also eine Vorstellungsrunde im Rathaus und in den Außenstellen an.

Haben Sie Ihren Schreibtisch in Ihrer bisherigen Firma bereits aufgeräumt?

Ja. Seit Donnerstag vergangener Woche bin ich gewissermaßen frei. Meinen Resturlaub habe ich bereits während des Wahlkampfes aufgebraucht. Das ist jetzt eine Übergangszeit, in der ich auch öfter im Rathaus bin.

Unbedingt Prioritäten setzen

Also Zeit zum Erholen, oder?

Naja, dieses Interview ist heute einer von vier Terminen. Ich habe durchaus zu tun.

Durch die angespannte Finanzsituation wird der Handlungsspielraum kleiner für den Stadtrat. Stimmen Sie zu?

Wir haben trotzdem viel zu tun, weil derzeit vieles noch ungewiss ist und wir nicht wissen, was uns erwartet. Die Einnahmen sind unsicher – wir können nur vermuten. Wir müssen uns vorbereiten auf verschiedene Szenarien: Was können wir tun, wenn es gut läuft, was wenn nicht. Und wir müssen Prioritäten setzen.

Alle Projekte auf den Prüfstand

Im nächsten Finanzausschuss kommt auch die Nahwärmeversorgung im Bereich Rathaus, Bücherei, Beamten- und Feuerwehrhaus auf den Prüfstand – ein nachhaltiges Projekt, für das Sie sehr gekämpft haben.

Das stimmt. Ich denke, dass wir da tiefer einsteigen müssen, um es zu zerlegen. Man könnte die Komplettsanierung auch in Etappen umsetzen. Das gilt es zu prüfen, und so müssen wir es bei jedem Projekt machen.

Könnten Sie es akzeptieren, wenn Ihr Projekt auf der Strecke bleibt?

Damit könnte ich leben. Wir haben eben Zwänge: kein Geld – kein Projekt. Das gilt für alle. Es gibt kein Lieblingsprojekt.

Das dürfte auch für den Marktplatz gelten, für den Sie Ihre Pläne bereits im Wahlkampf präsentiert haben.

Den müssen wir jetzt auch zurückstellen. Wir sind mit den Pflichtaufgaben wie Kinderbetreuung voll ausgelastet. Aber man muss auch sagen: Wir sind nicht die einzigen, denen es so geht. An den Folgen der Corona-Krise ist keiner schuld. Alle müssen sich der Krisensituation anpassen. Jetzt ist alles anders. Für uns bedeutet das: Wir müssen jetzt alles neu denken und planen.

ddy