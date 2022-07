Neue Gentechnik: Zivilcourage fordert Reaktion von Politik und Gesellschaft

Von: Selina Benda, Sebastian Grauvogl

Teilen

Gut besucht: die Infoveranstaltung der Zivilcourage Miesbach zur neuen Gentechnik. © TP

Vor den Folgen der neuen Gentechnik haben mehrere Experten bei einer Diskussionsveranstaltung auf Einladung der Zivilcourage Miesbach gewarnt. Der Appell ging an Politik und Gesellschaft.

Landkreis – Gentechnik ist in den vergangenen Jahren weitgehend aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Kein Wunder, es schien ja alles gut geregelt. Seit 2009 ist der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen deutschlandweit verboten. Zwei Jahre später zementierte der Kreistag dies in einem gesonderten Beschluss für den Landkreis Miesbach. Doch der Schein trügt, finden die Vertreter des Aktionsbündnisses Zivilcourage Miesbach. Warum, welche Gefahren daraus erwachsen könnten und wie Politik und Gesellschaft darauf reagieren sollten, war nun Thema bei einem Infoabend mit rund 40 Teilnehmern im Miesbacher Bräuwirt.

Schon der Titel der Veranstaltung machte die Sorge der Zivilcourage deutlich: „Kommt jetzt die Gentechnik in der Landwirtschaft durch die Hintertür?“ Diese Befürchtung wurzelt im Vorhaben der EU-Kommission, bestimmte Methoden der sogenannten Neuen Genomischen Techniken (NGT) zuzulassen, weil diese laut einer Studie das Potenzial haben, „zu nachhaltigen Agrar- und Lebensmittelsystemen beizutragen“. Heißt im Klartext: Die so geschaffenen Pflanzen könnten dem Klimawandel und seinen Folgen besser trotzen und so die Ernährung der Weltbevölkerung langfristig sicherstellen.

Die von der Zivilcourage eingeladenen Experten warnten jedoch vor überzogener Euphorie. Christoph Then, Geschäftsführer des Instituts für unabhängige Folgenabschätzung im Biotechnologie Testbiotech e.V., erklärte zunächst, dass bei der neuen Gentechnik oft mehrere Stellen im Erbgut gleichzeitig verändert werden. Dies könne zwar theoretisch wirksam sein, die Folgen würden sich aber durch die Komplexität der Ökosysteme nicht in allen Punkten beeinflussen lassen, sagte die Gentechnik-Expertin der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, Annemarie Volling: „Wir greifen in Zusammenhänge ein, die schlauer sind als wir.“ Die Auswirkungen auf die Landwirtschaft seien nicht absehbar. Konkreter wurde Walter Haefeker, Präsident des Europäischen Berufsimkerverbandes: Würden durch die neue Gentechnik Pflanzen geschaffen, die selbst Insektizide erzeugen, „könnte das ganze Bienenvölker ausrotten“.

Expertin fordert eigenes Prüfsystem für neue Gentechnik

Umso wichtiger sei es deshalb, die neuen Methoden nicht mit der alten Gentechnik gleichzusetzen, ergänzte Volling. „Es braucht ein eigenständiges Prüfsystem dafür.“ Weitere Forderungen der Experten sowie der Vertreter von Organisationen wie dem Bund Naturschutz oder dem Bayerischen Bauernverband: eine eindeutige Kennzeichnung der Produkte, eine Stärkung des Vorsorgeprinzips und vor allem die Aufklärung der Verbraucher. Deren Macht sei nicht zu unterschätzen, betonte Bernhard Stoll, ehrenamtlicher Vorsitzender des Verbands Lebensmittel ohne Gentechnik (VLOG). Die Nachfrage nach gentechnikfreien Lebensmitteln sei enorm. „Solange dies so ist, stellen die Landwirte diese auch her.“

In Sachen Aufklärung sagten die anwesenden Lokalpolitiker ihre Unterstützung zu. Grünen-Kreisrat Thomas Tomaschek versprach, den Bundestagsabgeordneten seiner Partei, Karl Bär, auf das Thema anzusetzen. Vize-Landrat Jens Zangenfeind kündigte an, sich mit seiner FWG-Fraktion Gedanken zu machen.

„Es ist wichtig, dass ein Diskussionsprozess startet“, betont Zangenfeind auf Nachfrage unserer Zeitung. Er persönlich stehe Innovationen zwar grundsätzlich positiv gegenüber. Die Gentechnik sei aber ein „sehr sensibles Gebiet“, sagt Zangenfeind. „Ich möchte wissen, was auf meinem Teller liegt.“ Bei allem Vertrauen in Forschung und Technologie müsse man sich fragen: „Sind wir wirklich klüger als die Evolution?“ So müsse man bei einem Eingriff ins Erbgut schon berücksichtigen, welche Folgen dies dauerhaft auf andere Organismen haben könnte. Dass sich die Zivilcourage hier für Aufklärung und objektive Information einsetze, schätze er sehr, sagt der Vize-Landrat.

Zivilcourage: „Es ist fünf vor zwölf“

Zum Stichwort Objektivität beteuerte Rüdiger Obermaier von der Zivilcourage, dass man auch gern einen Befürworter der Gentechnik zur Diskussion eingeladen hätte. „Aber bis auf einen, der dann doch abgesagt hat, haben wir niemanden bekommen.“

Dass die Zeit drängt, daran gebe es jedoch keinen Zweifel. Bis Mitte 2023 soll dem Europäischen Parlament und Rat ein neuer Rechtsvorschlag für den Umgang mit der neuen Gentechnik vorgelegt werden, berichtete Rüdiger Obermaier und warnte eindringlich: „Es ist fünf vor zwölf.“